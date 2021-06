Die ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH erweitert ihr Angebot um Nvidia-Lösungen, damit selbst leistungsintensivste Workloads perfekt für die Technologien der Zukunft wie Deep Learning, AI und Data Science gerüstet sind. Gerade für die nichtgrafischen Bereiche habe der US-Hersteller aus Kalifornien die Zeichen der Zeit erkannt und sei heute führend im KI-Computing.

Die Nvidia vGPU-Software wird auf einem Server mit einem Nvidia-Grafikprozessor installiert und erzeugt virtuelle GPUs, die von mehreren virtuellen Maschinen simultan genutzt werden können. So werden unterschiedliche Szenarien technisch deutlich performanter, da Aufgaben mit CPU-Beanspruchung nun über die GPU erledigt werden. Durch die Kooperation könne ADN für seine Partner die Leistungsgrenzen für HPC, VDI-Umgebungen und Cloud-Computing neu definieren, heißt es aus Bochum.

Superturbo für anspruchsvolle User

„Die Möglichkeit, unseren Kunden Nvidia-Lösungen anzubieten, eröffnet uns als Cloud Solution Provider und Citrix-Experten völlig neue Möglichkeiten, unseren Kunden das beste User-Erlebnis und unvergleichliche Performance zu gewährleisten“ sagt Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter der ADN. „Der digitale, mobile Arbeitsplatz ist keine Zukunftsmusik mehr, sondern Realität. Dem müssen wir mit leistungsstarker GPU-Performance für jede Arbeitslast beistehen, nur so ist uneingeschränkte Benutzbarkeit garantiert.“

„Für den enormen Leistungsbedarf in den Bereichen Data Science, KI, Deep Learning und Rendering sind Nvidia Grafikprozessoren die richtige Antwort“, ergänzt Ramacher. „Die GPU ermöglicht eine schnellere Datenverarbeitung im Vergleich zur CPU und sorgt neben perfekter Performance in Remote Work und VDI-Szenarien auch für eine einzigartige User Experience.“

VDI-Lösungen von ADN – powered by Nvidia

Via Load Balancing wird über die flexible und skalierbare Auslastung von Rechenzentren der unterschiedliche Leistungsbedarf je Benutzerkreis sichergestellt. Dies gewährleistet zudem den Investitionsschutz und den ROI. Nvidia unterstützt eine nahtlose Integration in die RZ-Infrastruktur und stellt der IT alle notwendigen Verwaltungswerkzeuge zur Verfügung – von der Dimensionierung über die Verwaltung bis zur Problembehandlung.

„Nvidia-Lösungen bieten Kunden, die eine virtuelle Desktop-Infrastruktur nutzen, eine Benutzererfahrung wie an lokalen Workstations“, bestätigt Dirk Barfuss, Direktor Channel für DACH & Osteuropa bei Nvidia. „Als führender VDI-Distributor, weiß die ADN am besten, was ihre Kunden brauchen, welche Schmerzpunkte vorhanden sind und welche Lösung sich am besten integrieren lässt, ob nur die Software oder auch die Hardware aufpoliert werden muss. So landen unsere Produkte über den Channel maßgeschneidert beim Endkunden.“

ADN hilft den Partnern dabei, passend zum Anwendungsfall die richtige GPU und Lizenz aus dem Nvidia-Portfolio zu finden. Von der Virtualisierung einzelner Apps und PC-Systeme bis hin zur Virtual Workstation oder Virtual Compute Servern für Power-User reicht die Palette an Möglichkeiten.

"Durch die Integration von Nvidia-Lösungen in unser Angebotsportfolio ermöglichen wir Unternehmen, ein tragfähiges Framework aufzubauen, das leistungsstark, skalierbar und zukunftssicher ist", so Ramacher abschließend.