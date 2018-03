Die ADN Advanced Digital Network Distribution GmbH arbeitet ab sofort mit der Hornetsecurity GmbH aus Hannover zusammen, die Lösungen zum Schutz vor Bedrohungen wie Spam und Malware im Angebot hat. Gleichzeitig sichert der deutsche Cloud Security Provider E-Mail-Infrastrukturen über automatische E-Mail-Verschlüsselung sowie rechts- und revisionssicherem Service für E-Mail-Archivierung ab.

Zudem biete Hornetsecurity etliche Zusatzfunktionen rund um die E-Mail an, etwa den Advanced E-Mail Signature and Disclaimer. Ob dabei der Mail-Server des Kunden lokal betrieben wird oder in der Cloud, sei nicht von Bedeutung, wirbt der VAD.

Die Services von Hornetsecurity können ab sofort über ADN bezogen werden. Die Bochumer haben bereits mehr als 30 Mitarbeiter schulen und zertifizieren lassen, um den Resellern bei Fragen kompetent zur Seite stehen zu können.

Einfache Bedienung und mandantenfähig

"Unserer Erfahrung nach sind Unternehmen bei der Verarbeitung von E-Mails in der Cloud und der langfristigen Speicherung von E-Mails die Themen Datenschutz und Compliance besonders wichtig. Organisationen haben außerdem hohe Anforderungen an Spam-Filter sowie die Schutzmechanismen zur Abwehr von Ransomware und Betrugsmails, sogenannten CEO Frauds", erklärt Dirk Wolbeck, Teamleiter Networking & Security bei ADN.

"Es ist unser Ziel, die besten und innovativsten Hersteller an Bord zu haben. Die Hornetsecurity-Oberfläche ist übersichtlich, leicht zu bedienen und zudem mandantenfähig. Eigenschaften, die unseren Kunden wichtig sind", ergänzt Wolbeck.

"ADN hat sich von Beginn an mit Begeisterung und Engagement unserer Partnerschaft gewidmet, ein so großes Team aus vertrieblich und technisch ausgebildeten Spezialisten ist für ADN Reseller ein wirklicher "added Value". Unsere Services reduzieren Komplexität und bieten Resellern zudem die Möglichkeit, sich von Mitbewerben zu differenzieren. Ich bin überzeugt, dass ADN der richtige Partner ist, um genau diese Themen weiter voranzutreiben und gemeinsam mit den Resellern das enorme Wachstumspotential im Bereich Cloud Security zu erschließen", sagt Daniel Blank, Geschäftsführer von Hornetsecurity. (KEW)

