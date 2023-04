Der Bochumer Value-Added Distributor ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH lädt am 16. Mai 2023 IT-Reseller und MSPs zum Security Transformation Day in den Landschaftspark Duisburg ein. Neben den neuesten Einblicken zum Thema steht ein umfassender Marktüberblick über die verschiedenen Möglichkeiten auf dem Programm, wie man in Security Services einsteigen oder bestehende Angebote ausbauen kann. Dazu tiefergehende Beiträge wie etwa gemanagte Security Operations Center (SOC) für KMU und jede Menge Expertenwissen von ADN und den Herstellern.

Nicht nur für Einsteiger

Cybersecurity-Risiken nehmen immer weiter in Menge und Schadensgröße zu, heißt es weiter aus Bochum. Da inzwischen auch KMUs eine ganzheitliche IT-Sicherheitsstrategie benötigen, diese aber die entsprechenden Ressourcen nicht besitzen, bedeute ein enormes Geschäftspotenzial für IT-Reseller und MSPs. Die können sich auf dem Security Transformation Day intensiv mit dem Portfolio von ADN als Trusted Advisor mit den Serviceangeboten und Schulungen auseinandersetzen und gemeinsam Strategien für eine sicherere Zukunft ihrer Kunden gestalten.

ADN und die wichtigsten Hersteller geben am 16. Mai 2023 ab 9:00 Uhr in 19 spannenden Vorträgen und Breakout-Sessions einen Live-Einblick in die Business-Potenziale aus den Bereichen Identity Protection, Cybersecurity-Versicherung, Endpoint Security, Email Security, Awareness Training, Ransomware Protection, Extended Detection and Response, SIEM und SOAR, Secure OS, Schwachstellenmanagement, Managed Security Services, KI Security Automation, Hybrid Security, Microsoft 365 Security, Cloud Application Security, Next-Gen Firewall, Remote Monitoring & Management und Security Operation Center.

Kriminal-, und Geheimdienstanalyst sowie Organisationspsychologe Mark T. Hofmann referiert über "Profiling Hackers: Die Psychologie der Cyberkriminalität" und wie der Human Error als Security-Einfallstor vermieden werden kann, der immerhin für über 90 Prozent der Cyberangriffe verantwortlich sei. Hofmann zeigt, wie Social Engineering im Jahr 2023 funktioniert und Partner zur "menschlichen Firewall" werden können.

Schwerpunkt Security Operation Center

Neben der Absicherung hybrider Cloud-Umgebungen geht es in den Sessions vor allem um Security Operation Center (SOC), das seit 2021 geltende IT-Sicherheitsgesetz 2.0 und die sich daraus ergebenden Folgen. So sei es beispielsweise schwierig geworden, ohne funktionierendes SOC eine Cyberversicherung abzuschließen. Für kleine und mittelständische Reseller, Systemhäuser oder MSPs ist es weder sinnvoll noch wirtschaftlich ein eigenes SOC aufzubauen und zu betreiben. Vor Ort zeigt ADN, wie Partner mit den entsprechenden Service-Angeboten ihren Kunden ein SOC als Service anbieten können.

"Der Aufbau und Betrieb eines SOC erfordert extensives Know-how und ist mit entsprechend hohem Ressourcen-Aufwand verbunden, was viele Unternehmen überfordern kann", so Michael Bölk, Head of Professional Services bei ADN. "Sie suchen vermehrt nach Dienstleistern, die für sie den Betrieb eines Security Operations Centers übernehmen. Daher steigt die Nachfrage nach SOC-as-a-Service deutlich an."

Hohes Potenzial für Partner

Für Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider (MSP), die vornehmlich kleine und mittlere Kunden betreuen, ist das adressierbare Potenzial besonders hoch. "In Verbindung mit den bereits bestehenden vielfältigen Angeboten an Security- und Infrastruktur-Services, wie sie ADN ihren Partnern anbietet, steigert ein SOC-as-a-Service nicht nur die Attraktivität für die Zielgruppe, sondern stärkt auch die Position des MSP sowie die Kundenbindung", erläutert Daniela Müller, Business Development Managerin im Bereich Security bei ADN.

Bei "Train to Transform" informieren die Experten der ADN Akademie welche Aus-, und Fortbildungsmöglichkeiten es für ADN-Partner gibt, um zum MSP-Experten zu werden. Über Angebote der Akademie als auch über das Workforce of the Future-Programm von ADN können Partner ihre bestehenden und neuen Mitarbeiter optimal für das MSP-Business qualifizieren und zertifizieren. Außerdem erfahren Teilnehmende in den Sessions, wie ADN durch Schulungen oder White Label-Lösungen die MSPs aktiv unterstützen können.

Event und Unterhaltung

Neben den Sessions informieren die zahlreiche Anbieter an ihren Ständen in den Hallen des Landschaftsparks Duisburg über die aktuellen Security-Trends und ihre Angebote. Zudem biete sich den Teilnehmern des Security Transformation Day genügend Gelegenheiten abseits der spannenden Keynotes mit Experten der ADN und Partnern ins Gespräch zu kommen. Der Tag endet mit einem Networking-Abendevent bei köstlicher Bewirtung, Cocktailbar und Live-Musik der Band "Deejay Plus".

Kostenfreie Early Access Tickets, die Agenda und weitere Informationen zum Security Transformation Day sind unter diesem Link erhältlich.