In dem sechsmonatigen Channel Partner Accelerator-Programm sollen je zwei Personen aus maximal zehn Partnerunternehmen teilnehmen, die bereits Software-Lösungen von Microsoft in ihrem Portfolio führen. Ziel ist es, Microsoft-Partner von ADN beim Rennen um die Spitzenpositionen zu unterstützen und auf die nächste Stufe zu bringen. Das Programm findet hybrid statt. Neben Online-Sessions sind Schwerpunktveranstaltungen in Bochum, München und weiteren Städten geplant.

Umsatzsteigerung und mehr

Die Seminarreihe, von Coach und "Digitaltherapeut" Thiemo Laubach konzipiert, will dabei weit mehr als nur höhere Einnahmen im Microsoft-Geschäft erreichen. Sie verspricht unter anderem eine Fokussierung auf die eigenen Business-Ziele, die Schärfung des Markenauftrittes, beschleunigtes Wachstum und will gemeinsame Channel-Fragen lösen. Unter den Themen finden sich Incentives & Funding und Skalierung des eigenen Geschäftsmodells mit Microsoft sowie der generelle Umgang mit der Microsoft-Programmatik.

Weiterhin gibt es ein Modul zur Unternehmenstransformation mit Themen wie New Hiring, Personalentwicklung, interne und externe Kommunikation, Stress und Resilienz, Zielerreichung (OKR-Methode), Unternehmenswert oder Social Selling. Die genauen Inhalte der einzelnen Module und Sessions werden im Verlauf des Seminars dynamisch an die gemeinsam eruierten Bedürfnisse der Teilnehmer angepasst.

Das Kickoff-Event findet am 21. und 22. September 2023 in Bochum statt, gefolgt von Arbeitstreffen am 16. und 17. November 2023 in München und am 18. und 19. Januar 2024 an einem der Partnerstandorte. Von Januar bis März 2024 finden "How to Microsoft"-Spezialkurse und Kompaktseminare statt. Ein große CPA-Abschlussveranstaltung finalisiert am 14. und 15. März 2024 das Programm.

Mehr Microsoft als Ziel

Teilnehmen können Microsoft-Partner, die zielgerichtetes Spezialwissen von Ökosystem-Profis erhalten wollen, um ihre Position im Channel sowie beim Corporate Brandings zu schärfen und erfolgreicher im Microsoft-Umfeld agieren wollen. Gleichzeitig erhalten sie wichtige Impulse für die eigene Transformation und Marktausrichtung. Auf die begrenzten Plätze können sich je zwei Personen von Resellern und Systemhäusern bewerben, die Microsoft bereits als strategischen Portfolio-Partner haben, aber mehr aus der Zusammenarbeit herausholen möchten. ADN empfiehlt hierbei eine fachlich versierte Person und eine aus dem Marketing.

"Eine Mischung aus zielgerichtetem 1:1-Sparring und Upskilling sowie Nutzung der Schwarmintelligenz von 20 teilnehmenden Personen aus 10 Partnerunternehmen berücksichtigt die jeweiligen individuellen Stärken und Schwächen und lässt die Gruppe gleichermaßen von den gegenseitigen Erfahrungen profitieren", beschreibt Stefan Fuhrer, Fokus Sales Manager bei ADN das Konzept: "Am Ende stehen ein passender Fahrplan für die eigene Transformation und ein gewaltiger Umsatz-Booster."

Weitere Seminare 2024 geplant

"Die Themen, mit denen wir uns im Microsoft-Partnerprogramm per Definition auseinandersetzen müssen, sind für alle Partner gleich", beschreibt Thiemo Laubach, Leiter und Initiator des Channel Partner Accelerator-Programms. "Diese Anforderungen in einem programmatischen Kontext strukturiert gemeinsam anzugehen und dann auf die individuelle Situation der Teilnehmer herunterzubrechen, könnte ein Partner alleine oder in einer 1:1-Beratung niemals erzielen. Unser Programm wird spürbare, positive Effekte erzielen."

"Als VAD mit einem Geschäftsschwerpunkt auf Microsoft sehen wir es als unsere Aufgabe, den Partnern der ADN neue Umsatzchancen zu eröffnen, indem sie bisher unbekannte Fördermöglichkeiten von Microsoft abrufen und so durch die Partnerschaft mit Microsoft und uns wachsen können", erklärt Heiko Lossau, Head of Business Unit Microsoft und Cloud Marketplace. "Zudem haben wir als ADN verstanden, dass wir für unsere Partner aus einer manchmal verwirrenden Vielzahl an Angeboten die richtigen Inhalte kuratieren und mit deren tatsächlichen Bedürfnissen für eine kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Organisation mappen müssen. Genau das macht der Channel Partner Accelerator."

Für die in der Planung befindlichen Start-Termine 2024 des Channel Partner Accelerator, können sich Interessenten per E-Mail unter diesem Link bei ADN melden.