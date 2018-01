Speziell für die hyperkonvergenten Systeme von Nutanix hat Comtrade die Datenschutz-Software "HYCU" entwickelt. Mit dieser Lösung können Nutanix-Partner ihren Kunden leistungsstarken Datenschutz anbieten. HYCU wurde für möglichst einfache Handhabung konzipiert - "Backup per Mausklick, Recovery in zwei Minuten, drei Minuten für das Set-up und in vier Minuten erlernt" - so der Slogan von Comtrade. Mit im Lieferumfang von HYCU ist der Support von VMware "vSphere" enthalten. Das ansonsten Hypervisor-unabhängige Design von HYCU ist damit für die Arbeit auf der Nutanix Enterprise Cloud-Plattform bestens geeignet, so zumindest die Überzeugung von ADN. Darüber hinaus offieriert Comtrade Software noch diverse Monitoring-Lösungen, und das nicht nur für die hyperkonvergente Infrastruktur von Nutanix sondern auch für F5- und Citrix-Umgebungen.

Hermann Ramacher, Geschäftsführender Gesellschafter bei ADN begründet seine Entscheidung für den neuen Lieferanten wie folgt: "Wir suchen laufend nach innovativen Technologien für unser Portfolio, um den spezifischen Cloud- und Datenschutzanforderungen unserer Partnergemeinschaft gerecht zu werden. Mit HYCU erhalten unsere Partner Zugang zu einer leistungsstarken und leicht einsetzbaren Datenschutzlösung, mit der sie ihre Nutanix-Kunden unterstützen können. Durch die enge Integration mit der Nutanix Enterprise Cloud profitieren unsere Partner von der leichten Handhabung und dem agilen Management, was ihnen ermöglicht, jede Herausforderung zu bewältigen."

Simon Taylor, Geschäftsführer bei Comtrade Software, freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem neuen VAD: "Mit HYCU besitzt ADN eine hervorragende Backup- und Recovery-Software speziell für ihren Bestand an Nutanix Kunden. Wir freuen uns ADN zu unterstützen und begrüßen ADN in unserer wachsenden Liste global agierender Partnerunternehmen."

