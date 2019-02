Die ADN-Gruppe startet mit einem Umsatzplus von 10,5 Prozent und einem Umsatzrekord von 453 Millionen Euro in der DACH-Region in das 25. Jubiläumsjahr. Seit der Unternehmensgründung 2004 wächst der VAD kontinuierlich. Für 2019 peilt ADN mit seinen Tochterunternehmen in der Schweiz und in Österreich einen Gesamtumsatz von 515 Millionen Euro an.

Insbesondere die wiederholt guten Umsätze mit den Lösungen von Microsoft, Citrix, Dell EMC und Igel Technology trugen zum positiven Gesamtergebnis bei, heißt es auch Bochum. Besondere Auszeichnungen erhielt die ADN-Gruppe von Citrix und Igel für die Leistungen als Schulungscenter und Distributor.

"Wir sind sehr froh über das erreichte Ergebnis", erklärt Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter der ADN Distribution GmbH. "Unser gesetztes Ziel für 2018 haben wir erneut übertroffen, was nur dank des großartigen Engagements des gesamten ADN Teams und der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit unseren Partnern möglich war."

Große Aufgaben im Jubiläumsjahr

"Unser erneutes Umsatzwachstum zeigt, dass wir uns den aktuellen Marktanforderungen, weg von bewährten On-Premise-Architekturen hin zu komplexen Hybrid Cloud-Umgebungen, erfolgreich gestellt haben", ergänzt Ramacher. "Aufgrund der wachsenden Vielschichtigkeit von Infrastrukturen und der Zahl integrierter Cloud-Dienste registrieren wir eine stark steigende Nachfrage nach unseren Professional Services und Dienstleistungen, die für uns ein integraler Bestandteil unserer Value-Added-Identität sind."

Auf der Roadmap für 2019 stehen neben dem 25. Firmenjubiläum auch die Neuausrichtung des ADN-Portals mit Bestellsystem, die Entwicklung neuer Cloud Services, der Ausbau der Enablement-Angebote, Consulting- und Dienstleistungen für Partner sowie der Aufbau eines ADN Test-Centers.