Am 13. September 2023 starten bereits zum 10. Mal die ADN Technical Cloud Days in München. Weitere Stationen des Distributors Roadshow sind Bochum am 19. September und Hamburg am 21. September 2023. Die Schwerpunkte der Live-Veranstaltungstage liegen auf Microsoft Cloud Security und dem Beitrag von Monitoring-Tools zur Sicherheit in der Cloud.

Praxisnaher Wissenstransfer

Die Experten der ADN Academy wollen bei den Technical Cloud Days das nötige Wissen zu Microsoft-eigenen und alternativen Diensten vermitteln. Die erfahrenen Referenten demonstrieren dabei, was Microsoft Defender for Cloud zu bieten hat und wie man ihn optimal einsetzt. Zum Bereich Endpoint erfahren die Teilnehmer, wie der Defender mit Produkten von Bitdefender oder anderen Security-Herstellern für MSPs optimal kombiniert werden kann.

Dass eine Überwachung der Cloud-Umgebung ebenso wichtig ist wie die Abwehr von Malware, zeigen die Vorträge zu ControlUp. Damit können Fehlerquellen sowie Sicherheitslücken am Endpoint oder im Rechenzentrum frühzeitig erkannt und ungewöhnliche Aktivitäten sowie Performance-Probleme aufgespürt werden. Auch die Kostenverwaltung in Azure ist ein Thema bei den ADN Technical Cloud Days.

Als VAD besonders nah am Partner

"Angesichts stetig steigender Cybercrime-Vorfälle müssen Reseller Security priorisieren - insbesondere, wenn es um Sicherheit von Kundendaten in der Cloud geht", erklärt Michael Bölk, Head of Professional Services der ADN Distribution GmbH. "Nur durch entsprechend geschulte IT-Partner, die das Umfeld sicher gestalten können, lassen sich bei Unternehmenskunden die letzten Bedenken gegenüber der Cloud auflösen."

"Unsere Partner profitieren von den Vorträgen und dem Erfahrungsaustausch beim Netzwerken", ergänzt Stefan Sutor, Leitung Online Marketing & Channel Marketing Manager bei ADN. "Es gibt bundesweit nur wenige Formate, die sich so praxisorientiert an den Bedürfnissen von Tech-Experten und deren Kunden ausrichten, aber gleichermaßen auch unterhaltsam sind".

Die Teilnahme an den ADN Technical Cloud Days ist auf zwei Teilnehmer pro Unternehmen und kostenlos. Zu weiteren Informationen, der kompletten Agenda sowie zur Anmeldung führt dieser Link.