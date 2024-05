ADN erweitert das Angebot um die Lösung von Vicarius. Der Bochumer VAD vertreibt die vRx-Plattform des US-israelischen Unternehmens im deutschsprachigen Raum exklusiv. Sie verspricht nicht nur die schnelle Erkennung von Schwachstellen, sondern ermöglicht auch deren Priorisierung und bietet Unterstützung bei deren Bereinigung. "Die Plattform bietet Resellern neue Geschäftsmöglichkeiten in einem stark nachgefragten Business-Segment", sagt Hermann Ramacher, Geschäftsführer der ADN Group.

De vRx-Plattform liefert nach der Identifizierung der Schwachstellen eine Priorisierung. Existieren bereits Patches, schließt die Plattform sicherheitskritische Einfallslöcher automatisch. Sollte noch kein Patch vorhanden sein, wird durch die KI-basierte Funktion "Patchless Protection" ein Schutzschild um gefährdete Geräte gelegt.

Mit dem Start der Partnerschaft mit ADN bietet Vicarius seine Services auch aus einem vom VAD empfohlenen Rechenzentrum in Deutschland aus an. "Alle Auflagen der EU-DSGVO sind somit voll erfüllt", versichert ADN. Hilfreich ist auch, dass die Lösung von Vicarius Reports zur Verfügung stellt, die Auditoren oder beim Abschluss einer Cyberversicherung auch Versicherungsgesellschaften für Prüfungsverfahren zur Verfügung gestellt werden können.

Die Lösung von Vicarius wird unter einer einzigen Lizenz angeboten. Das mache die Vermarktung für Reseller "so einfach wie attraktiv", erklärt ADN. Das Partnerprogramm von Vicarius umfasst auch Schulungen für Vertrieb und Technik, die bei ADN auch kurzfristig buchbar sind. Außerdem steht ein Team bereit, das sich um individuelle Bedürfnisse und Rückfragen kümmert und unterstützt ADN mit seinem zertifizierten Expertenteam Partner mit den eigenen Professional Services.

Vicarius selbst baut derzeit ein Team für die DACH-Region auf. Sabrina Eder, Head of IT-Security bei ADN, lobt an dem Hersteller die einfache Bedienung der Lösung und die attraktiven Einstiegspreise. Mit einem Webinar am 20. Juni gibt ADN Partnern einen ersten Einblick in die Plattform. Anmeldungen sind hier möglich.