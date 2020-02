Dabei rechnete der Value Adder Distributor (VAD) vor einem Jahr noch gar nicht mit so starken Zahlen für 2019. Angepeilt waren "nur" 515 Millionen Euro. Der nun erreichte Jahresumsatz in Höhe von 534 Millionen Euro entspricht einem Wachstum von 19,5 Prozent Vergleich zu 2018. Für 2020 kalkuliert ADN "nur" noch mit einer Zunahme der Erlöse um neun Prozent - auf dann 580 Millionen Euro.

Hermann Ramacher, geschäftsführender Gesellschafter bei ADN, freut scih über die wiederholt positive Umsatzentwicklung: "Unsere gesetzten Ziele haben wir übererfüllt: Das Überschreiten der halbe Umsatzmilliarde im Jahr des 25jährigen Firmenjubiläums ist ein großartiger Erfolg für unser gesamtes Team. 2019 war ein herausragendes Jahr, in dem wir auch unser Partnernetzwerk ausbauen konnten und personell gewachsen sind."

Ende 2019 ehrten auch einige Hersteller den VAD aus Bochum: Igel zeichnete ADN Gruppe als "DACH Distributor 2019" aus. Commvault verlieh an den VAD die Auszeichnung des "Most Successful Distributors 2019", für Rubrik ist ADN "Distributor of the Year" und für Acronis gilt der VAD als "Best Cloud Distributor". In der Channel-Excellence-Befragung schnitt ADN als Deutschlands zweitbester VAD ab.

Ein Fokusthema 2020 wird für ADN unter anderem VDI ("Virtual Desktop Infrastructure") sein: "Durch unsere Zusammenarbeit mit Microsoft und Citrix bieten wir die Basis-technologien sowie zusätzliche Cloud Services für dieses zentrale Marktsegment an", begründet Hermann Ramacher seine Zuversicht.

"In Zeiten der Digitalisierung ist es unsere, profitables Geschäft für unsere Reseller aufzubauen und neue Managed Service Providing-Modelle zu entwickeln. Für den Channel ist dies eine große Chance und Herausforderung zugleich", meint der ADN-Chef. Um die Waage mehr in Richtung "Chance" zu neigen, will der VAD seine Reseller 2020 zielgerichtet schulen lassen und sie mit den passenden Services versorgen.