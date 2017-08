Der Distributionsvertrag zwischen der ADN Distribution GmbH und der SoftwareClub GmbH gilt für den Vertrieb der Business Cloud-Lösung Welcome in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die neue Lösung im Portfolio des Value Added Distributors nutzt dieser auch selbst. Die etablierte Business Cloud-Lösung für Besucher- und Eventmanagement habe bereits zahlreiche zufriedene Kunden aus allen Bereichen und in allen Betriebsgrößen und nennt zum Beispiel Linde MH, Schneider, Boge oder Real I.S. als Referenzen.

Das Ziel der Partnerschaft ist kein Geringeres, als für Welcome die Marktführerschaft als Cloud Business Besuchermanagement-Lösung zu erreichen. Dies sei durch den perfekten Mix der Expertise, dem großen Partnerkanal der ADN und den herausragenden Funktionen der Software eine realistische Zielsetzung, teilt der Bochumer VAD selbstbewusst mit.

Welcome sei durch die Fülle der Funktionen einmalig im Markt ist, wirbt ADN weiter. Die Abläufe im Besucher- und Eventmanagement seien transparent und mit Weiterentwicklungen wie Outlook-Integration, Office 365- oder Microsoft ADFS-Unterstützung für die Benutzerverwaltung sei das Programm wieder einen Schritt weiter als die Mitbewerber.

Josef Gemeri, Gründer und Geschäftsführer der SoftwareClub GmbH, erklärt: "Die Partnerschaft mit der ADN ist ein absoluter Volltreffer für uns. Unsere Software ist mittlerweile bei vielen namhaften Kunden erfolgreich im Einsatz und das mit einer hundertprozentigen Kundenzufriedenheit. Zudem ist Welcome eine echte Business Cloud-Lösung, die sich über Partner vermarkten lässt. Die ADN-Partner erhalten von uns eine ausführliche Schulung und werden als Welcome Cloud Partner autorisiert."

"Welcome, übrigens in unserem Unternehmen im Einsatz und das zu unserer vollsten Zufriedenheit, lässt sich perfekt über unser großes und kompetentes Partnernetzwerk vermarkten", erklärt Hermann Ramacher, CEO der ADN Distribution GmbH. "Der wiederholbare Umsatz durch das Mietsystem ist ein großer Anreiz und bietet enormes Geschäftspotenzial." (KEW)