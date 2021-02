Mit dem hiesigen Start von Metallic, einer Backup- und Recovery Cloud-Lösung des US-Unternehmens Commvault aus New Jersey, bietet sie auch die ADN Distribution GmbH für ihre Partner in der Schweiz und Deutschland an. Die Lösung verspricht als SaaS-Modell zuverlässige Sicherung und Wiederherstellung bei schneller Einsatzbereitschaft, leichter Bedienbarkeit sowie unbegrenzter Skalierbarkeit und verlässlichem Schutz vor Cyber-Attacken.

Entwickelt und betrieben durch Commvault bietet Metallic Cloud-native Datensicherung und -wiederherstellung von wichtigen Unternehmensdaten zu jedem Zeitpunkt. Angesiedelt ist die Lösung in der Microsoft Azure Cloud und sichert virtuelle Maschinen, Kubernetes Containern, Datenbanken bis hin zu Endpunkten sowie die komplette Microsoft 365 Suite - inklusive Office, SharePoint, Exchange, OneDrive und Teams.

ADN-Support für Partner

Für Metallic-Interessenten und -Partner stellt ADN ein dediziertes Team mit jahrelanger Erfahrung mit Commvault zur Verfügung. Dort kann eine Erstberatung oder ein technischer Überblick online gebucht werden. Daneben gibt es für Partner Incentive-Kampagnen und Support bei Marketing-Aktivitäten sowie über die ADN-Akademie Seminare zur Einrichtung und Handhabung von Metallic. Weiterhin hilft ADN bei der Einrichtung einer kostenlosen Testumgebung und berät grundlegend zu Cloud-Sicherungskonzepten.

“Wir sehen großes Potential für unsere Partner, ihren Kunden eine einfach zu handhabende und flexible Lösung zur Datensicherung zu bieten, die in nur 15 Minuten einsatzbereit ist“, ist Hermann Ramacher, Gründer und Geschäftsführer der ADN Distribution GmbH, überzeugt. „Metallic zeichnet sich zudem durch einen hohen Sicherheitsgrad aus, den nur eine Zusammenarbeit wie die zwischen Microsoft und Commvault bieten kann.“

Lesen Sie zum gleichen Thema: Commvault stellt Metallic vor

„Die Kombination aus der Sicherheit der Azure Plattform und der Commvault Technologie schafft eine Datensicherheitslösung, der Partner und Kunden vertrauen können“, so Ramacher weiter. „Mit unserer VAD-Expertise komplettieren wir als ADN das Angebot zu einem holistischen Cloud-Konzept. Nicht zuletzt dank dem zugrundeliegenden SaaS-Modell sehen wir Metallic als potenziellen Gamechanger.“

Als großes Plus für Partner sieht ADN, neben den einfachen Verkaufszyklen des SaaS-Dienstes, die niedrigen Einstiegshürden und großen Synergiemöglichkeiten. Metallic lasse sich bei Kunden ohne große Eingriffe in bestehende Systeme implementieren. Außer der Möglichkeit mit einem 45-tägigen kostenlosen Test zu starten, verspricht ADN, dass Abonnement-basierte Pläne ausschließlich über den Channel bezogen werden können.

Fünf separate Dienste

Das Angebot besteht aus Metallic VM & Kubernetes Backup, Database Backup, File & Object Backup, Office 365 Backup & Recovery sowie Metallic Endpoint Backup & Recovery, welche einzeln oder kombiniert genutzt werden können. Dabei können Daten wahlweise auf dem Cloud-Speicher von Metallic, auf vorhandenen On-Premises- oder Cloud-Speichern sowie einer Kombination aus beiden gesichert werden.

Bei den Metallic Office 365 Backup & Recovery sowie Endpoint Backup & Recovery ist der Metallic Cloud Storage inklusive. Der Hersteller hat bereits angekündigt, dass weitere Angebote zur Sicherung wie etwa von Salesforce- oder Oracle-Datenbanken hinzukommen.

Installation und Administration erfolgen über den webbasierten Metallic Hub. Mit Self-Service-Funktionalitäten können Mitarbeiter über die Webkonsole zu sichernde Ordner und Dateien auswählen oder Wiederherstellungen durchführen.

Durch Maßnahmen wie die eDiscovery-Funktion sei Metallic DSGVO-konform und biete ein erhöhtes Maß an Sicherheit. Beim Eintreten eines Rechtsfalls erlaube die eDiscovery-Funktion die gezielte Vorhaltung und Durchsuchung relevanter Daten, heißt es aus der ADN-Zentrale in Bochum.

Bei Fragen und zu weiterem Informationsbedarf ist das Metallic-Team von ADN unter dieser Mailadresse erreichbar.