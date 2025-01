Am 6. März 2025 lädt die Advanced Digital Network Distribution GmbH ihre Hersteller und Vertriebspartner zum Transformation Day nach Neuss ein. Im Fokus steht der digitale Wandel des Channels in Zeiten von KI. Hierbei will ADN in diversen Sessions zeigen, wie mit einer strategische Neuausrichtung weiterhin Wachstum und Neugeschäft gesichert und KI ein sinnvoller Teil des Portfolios werden kann. Neben Zukunftsvisionen werden vor Ort praxisnahe Lösungsansätze demonstriert.

KI verändert die Transformation

Die digitale Transformation dominiert seit Jahren den Channel, nun jedoch ändern sich durch künstliche Intelligenz erneut die Spielregeln, der Wettbewerb wird herausfordernder, so der VAD. Laut ADN bedeutet das für Partner, sich das Wissen anzueignen, den Hype zu durchschauen sowie Strategien und Mehrwerte für ihr Geschäft zu identifizieren.

Neben namenhaften Speakern wie Bilal Zafar und Herstellern wie Microsoft oder Nivdia, geht ADN der Frage nach, wie KI neue Geschäftsfelder erschließen, bestehende Infrastrukturen zukunftssicher machen und nachhaltiges Wachstum generieren kann. Teilnehmer erfahren live, wie Expertise und modernste Technologien des Channel-Ökosystems die Herausforderungen von morgen aktiv gestalten können.

Ausstellung der Herstellerpartner

Die vielseitigen Angebote bilden die perfekte Grundlage für Reseller und MSPs, nicht nur Antworten auf ihre häufigsten Fragen zu finden, sondern zum Vorreiter und Gestalter einer neuen KI-basierten Ära im Channel zu werden. Ergänzend dazu informieren zahlreiche Anbieter an ihren Ständen in den Räumen des Crowne Plaza Hotels über ihre aktuellen Angebote. So erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Einblick zu "Best Practices" und maßgeschneiderten Lösungen für ihre Kunden.

Nicht zuletzt lädt die Veranstaltung zum exklusiven Networking mit Branchenführern und Impulsgebern ein, um so wertvolle Kontakte zu knüpfen und Synergien schaffen zu können. ADN will mit dem Transformation Day seine Reseller und Managed Service Provider dabei unterstützen, die Weichen für eine KI-unterstützte Zukunft zu stellen, neue Geschäftsmöglichkeiten zu entdecken und bei Lösungsmodellen von Morgen zu begleiten.

Kostenfreie Tickets zum ADN Transformation Day, der am 6. März 2025 im "Crowne Plaza Düsseldorf-Neuss" stattfindet, sind ab sofort unter diesem Link erhältlich. Dort finden sich auch die aktuelle Agenda, Anreiseinformationen und weitere Details zur Veranstaltung.