Der neue Vice President & Managing Director Central Europe bei der Adobe Systems Incorporated heißt Christoph Kull. Der studierte Bachelor und Master kann auf nahezu 20 Jahre Erfahrung mit Lösungsanbietern zurückgreifen und hat nun die Verantwortung für die Region.

Vor seinem Wechsel zu Adobe im Dezember 2018 war Kull über vier Jahre als Regional VP DACH beim Cloud-Softwareanbieter Workday tätig und verantwortete die Geschäfte des Unternehmens in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. Zuvor arbeitete er rund 13 Jahre bei SAP, wo er vom Projektmanager und Consultant über Head of Business Users und weitere Führungspositionen bis zum VP Database & Technology DACH befördert wurde.

"In einer Zeit, in der die Content-Produktion und der Konsum von digitalen Inhalten ungebremst zunehmen, müssen Marken außergewöhnliche Kundenerlebnisse bereitstellen", erklärt Christoph Kull. "Adobe hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen bestmöglich dabei zu unterstützen und die Welt durch digitale Erlebnisse zu verändern. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit unseren Teams in ganz Europa, um unseren Kunden die besten Design-Tools und branchenführenden Lösungen für digitale Erlebnisse anzubieten."