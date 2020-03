Platz 2 der besten Arbeitgeber 2020: Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von Software und Online-Services für digitale Medien und digitales Marketing. Drei Cloud-Lösungen ermöglichen Kunden, digitale Inhalte zu erstellen, sie zielgenau zu veröffentlichen, den Erfolg zu messen und kontinuierlich zu optimieren.

Herausragende Initiativen

Learning Funds

Zur kontinuierlichen Weiterbildung stehen allen Mitarbeitenden neben freiem Zugang zu diversen Trainings- und Wissensplattformen auch die „Learning Funds“ zur Verfügung. Diese beinhalten für alle jährlich finanzielle Mittel zur Förderung individueller Weiterbildung.

Adobe for All in Action

Mit unseren Diversity-Guidelines schaffen wir einen vielfältigen Arbeitsplatz. Sie prägen sowohl den alltäglichen Umgang als auch das Neudenken bestehender Arbeitsstrukturen durch veränderte Recruiting- und Beförderungspraktiken.

Employee Community Fund

Der ECF ist eine Adobe Stiftung, die wohltätige Organisationen an den Adobe-Standorten unterstützt. Welche Organisationen wie viel finanzielle Unterstützung erhalten, entscheiden die Mitarbeitenden vor Ort. Bei privaten Spenden der Angestellten überweist Adobe den gleichen Betrag.

Das sagen die Mitarbeiter:

94 Prozent der Mitarbeiter geben an, ihnen werde viel Verantwortung übertragen.

Wir suchen: Software Development Engineer, Site Reliability Engineer, Software Architect, Inside Sales Executive, Sales Specialist, Partner Sales, Account Executive, Solution Consultant. Karrieremöglichkeiten bei Adobe unter www.adobe.com/careers

