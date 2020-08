Über ihren „Cloud Marketplace“ stellt die Ingram Micro Distribution GmbH ihren Fachhandelspartnern in Deutschland ab sofort Adobes Value Incentive Plan (VIP) Marketplace, zur Buchung bereit. Das nutzungsbasierte Lizenzprogramm soll Resellern und Endkunden die Verwaltung ihrer Adobe-Lösungen erleichtern und in Kürze auch in weiteren europäischen Ländern verfügbar sein.

Der neue Service von Adobe wird über die automatisierte Cloud-Plattform des Distributors bereitgestellt, verwaltet und abgerechnet. Neben der vereinfachten Administration der Adobe VIP Marketplace Produkte für Reseller und der Option auf automatische Lizenzverlängerung, können nun auch Endkunden ihre Adobe VIP Marketplace Produkte eigenständig und direkt verwalten. So eröffne sich Fachhandelspartnern vielversprechendes Potenzial für ihr Cloud-Business, teilt Ingram Micro weiter mit.

Auch für Endkunden im Marketplace

„Mit Adobe VIP haben wir eine weitere Best-of-Class-Software auf unseren Cloud Marketplace gebracht“, erklärt Eric Gitter, Executive Director Cloud, Security & Software bei Ingram Micro Deutschland. „Dadurch können wir dem Reseller und seinen Endkunden die Adobe VIP Marketplace Produkte noch schneller und einfacher zugänglich machen. Dies bestätigt unsere langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Adobe und wir sind überzeugt, dass wir das erfolgreiche Geschäft mit Adobe dadurch weiter stärken werden.“

„VIP Marketplace bietet neue Lösungen für ein optimiertes Erlebnis“, ergänzt Claire Darley, Vice President EMEA Sales von Adobe. „Die Kooperation von Adobe mit Ingram Micro, einem wichtigen Distributor in Europa, ermöglicht den Partnern und Kunden des Unternehmens eine einfache und skalierbare Abwicklung ihrer Geschäfte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um das Potenzial noch weiter auszuschöpfen.“

„Als führender Cloud-Marktplatz besteht unsere Aufgabe für unsere Vertriebspartner darin, ihren Workflow zu vereinfachen, damit sie sich auf Wachstum und Rentabilität konzentrieren können“, sagt Nimesh Davé, President von Ingram Micro Cloud. „Die VIP Marketplace-Produkte von Adobe unterstreichen unsere fortwährende Mission, auf unserem Cloud Marketplace erstklassige Produkte und Dienstleistungen anzubieten.“

Der integrierte Go-to-Market Hub, das Adobe Sales-Team von Ingram Micro sowie der 24x7-Technik-Support von Ingram Micro Cloud helfen zudem bei der Vermarktung und im After-Sales-Support.