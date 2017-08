Im Rahmen der IFA 2017 in Berlin zeigt die Aetka Communication Center AG aus dem sächsischen Hartmannsdorf auf dem "Magenta Smart Home-Boot" Lösungen des Providers für Zuhause. Das auffällig gebrandete Boot der Deutsche Telekom AG wird vom 3. bis 6. September 2017 auf der Spree unterwegs sein.

Zu den Themen Komfort, Sicherheit oder Kostenersparnis haben die Veranstalter im speziell ausgestatteten Boot verschiedene Produkte und Lösungen an Bord genommen, um Besuchern die Vorteile durch Smart Home-Lösungen im Alltag näherzubringen.

Besteht weiterer Beratungsbedarf oder ein konkretes Kaufinteresse, werden die Besucher mit ausgewählten Aetka-Partnern aus Berlin und Umgebung in Kontakt gebracht oder können sich über eine speziell für den Zeitpunkt der Kampagne freigeschalteten Webseite an den Aetka-Fachhändler in ihrer Region wenden.

Abgesehen von den reinen Werbefahrten legt das Magenta Smart Home-Boot am 03. September 2017 bei Mutter Lustig an, am 05. September an der Oberbaumbrücke und am 06. September am Klipper. Dort können dann, jeweils von 16:00 bis 20:00 Uhr, Interessierte an Bord gehen und die Produkte und Anwendungen live erleben.

Aetka, ein Unternehmen der Komsa-Gruppe, bewirbt die Aktion mit Großflächenplakaten und Radio-Spots in der Hauptstadt. Zudem erhalten ausgewählte Fachhändler aus Berlin und Umgebung ein Promo-Paket, um in ihrem Ladengeschäft für die Aktion zu werben. (rw)

