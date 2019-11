Black Friday ist für die Aetka Communication Center AG das neue Weihnachten, so der sächsische Distributor, der eine deutliche Verlagerung des Jahrendgeschäfts durch den Einfluss des "Black Friday" spürt. So würden inzwischen alle großen Player ihre Aktionen auf dieses Datum hin steuern und auch immer mehr Endverbraucher richteten sich danach aus.

Zwar werde die große "Bugwelle" durch die Online-Anbieter erzeugt, doch für den TK-Fachhandel gäbe es durchaus Möglichkeiten, erfolgreich mit zu surfen, verspricht Aetka. Dafür eignen sich eigene Aktionen, Services und nachgelagerte Zusatzkäufe sowie Bemühungen, den im Internet erzeugten Werbehype in das Verkaufsgeschäft umzuleiten.

Aetka streicht den Black Friday blau

Unter dem an das Kooperations-CI angelehnten Motto "Blue Friday" bietet Aetka seinen Mitgliedern exklusive Aktions-Bundles sowie Online- und PoS-Materialien, etwa tägliche Aktions-Newsletter, Tools für Facebook und Co. sowie Poster- und Pressevorlagen.

Händler, die über Karlo für den "Blue Friday" angemeldet sind, erhalten im Aktionszeitraum vom 21. bis 29. November 2019 gratis ein PoS-Paket im Wert von 75 Euro. "Das A und O, um vom Hype zu partizipieren, ist, ausreichend Ware vorführbereit am PoS zu haben", so Katja Förster, Vorstand Marketing bei Aetka.

Freaky Friday bei Michael Telecom

Die Michael Telecom AG feiert bereits am 15. November 2019 ihre Version des Konsumfests. Wer an diesem Freitag beim Distributor einkauft, kann eine Reihe Schnäppchen für den "Black Friday" am 29. November 2019 ordern, um sie dann pünktlich den eigenen Kunden zu präsentieren. Der Grossist führt damit eine im vergangenen Jahr begonnene Praxis fort.

Mit dem Freaky-Friday-Angebot wollen auch die TK-Spezialisten aus Bohmte ihre Händler auf das Kauf-Event vorbereiten und versprechen satte Rabatte auf ausgesuchte Produkte. Doch aufgepasst: Die tollen Angebote können nur am 15. November 2019 unter diesem Link bei Michael Telecom geordert werden.