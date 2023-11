Das Headset Infinity der Bielefelder Agfeo GmbH & Co. KG verfügt laut Hersteller über eine am deutschen Markt einzigartige Kombination aus Bluetooth- und DECT-Funktechnologie. Damit sei es vielseitig verwendbar und kann beispielsweise mit dem beiliegendem DECT-Dongle per USB am PC, als eigenständiges Peripheriegerät in ein bestehendes DECT IP-System oder per Bluetooth an Laptop oder Mobiltelefon gekoppelt und genutzt werden.

Travel-Kit inklusive

Als Travel-Kit zusammen mit dem USB DECT-Dongle geliefert, bietet das Infinity so ein Höchstmaß an Flexibilität. Mit Multipoint-Technologie ist sogar eine Parallelnutzung in verschiedenen Konstellationen möglich. Die zweifache DECT-Registrierung ermöglicht zudem eine automatische Umschaltung zwischen zwei verschiedenen DECT-Systemen, beispielsweise Zuhause und Büro. Eine vollwertige CTI-Steuerung des Headsets über das Agfeo Dashboard ist ebenfalls möglich.

Technische Merkmale sind und anderem das Environment-Noise-Cancelling (ENC), das durch fünf integrierte Mikrofone Umgebungsgeräusche erkennt und herausfiltert. So hört der Gesprächspartner nur das, worauf es ankommt. Beim Active-Noise-Cancelling (ANC) werden die Außengeräusche für eine bessere Verständlichkeit beim Nutzer reduziert. Agfeo verspricht zudem einen hohen Tragekomfort und HI-Res-Audio-Qualität. Ein BusyLight am Ende des Mikrofonarms komplettiert die Highlights des Headsets.

Als Zubehör sind eine zusätzliche Ladestation sowie eine Basis-Station optional erhältlich. Mit der Infinity Basis kann das Headset per DHSG-Adapterkabel am Systemtelefon angeschlossen werden. Zudem können Gespräche über ein vorhandenes DECT-Mehrzellensystem geroutet werden, wenn es sich um DECT IP-Basis pro basierende Systeme handelt. Mischsysteme werden nicht unterstützt.

Preis und Verfügbarkeit

Einen Preis und die Verfügbarkeit nannte Agfeo nicht, doch nennen Fachhändler eine unverbindliche Preisempfehlung exklusive Mehrwertsteuer von rund 319 Euro für das Headset Infinity im Travel-Kit. Weitere Details, Datenblätter und ein YouTube-Video zum Infinity bietet Agfeo unter diesem Link. Dort können auch weitere Informationen für Partner und interessierte Händler angefordert werden.