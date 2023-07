Als Ergänzung zu seinen Systemen ES PURE-IP 10 IT und ES PURE-IP 20 IT bringt der Bielefelder ITK-Anlagen-Hersteller Agfeo nun das Modell ES PURE-IP X IT auf den Markt. Bereits im Grundausbau ist das neue System auf 10 User und 6 IP-Anschlüsse ausgelegt. Optional sind Lizenzen für bis zu 40 User und bis zu 30 IP-Anschlüsse erhältlich. Vor kurzem hatte der Anbieter bereits seine neue IP-Telefonanlage HyperVoice365 vorgestellt.

Smart-Home-Server an Bord

Darüber hinaus stattet Agfeo die ES PURE-IP X IT mit einem integrierten Smart-Home-Server aus. Die beiden enthaltenen LAN-Ports ermöglichen eine Trennung zwischen externen und internen Netzwerken. Dafür wird allerdings eine ES-ETH-Plus-Lizenz benötigt.

Mit enthalten sind dafür bereits 4 Voiceboxen, die sich auf maximal 40 erweitern lassen. Wer will, kann auch bis zu drei Faxboxen hinzubuchen. Externe SIP-Konten lassen sich bis zu 32 einbinden. Dazu kommt standardmäßig ein AIS-Kanal. Maximal sind 4 möglich. Insgesamt können bis zu 40 SIP-Telefone angemeldet werden.

Das im 19-Zoll-Format gehaltene Gehäuse ist eine Höheneinheit (HE) hoch und 141 mm breit. Mithilfe von Montagewinkeln lässt es sich in einem Standard-Rack unterbringen. Das Gehäuse wiegt 800 Gramm. Es kann über PoE mit Strom versorgt werden.

Nach Angaben der Handelsvergleichsplattform ITscope befindet sich die ES PURE-IP X IT derzeit bei COS, api, pilot, ALSO, ENO Telecom und Michael Telecom noch im Zulauf. Der niedrigste HEK liegt bei etwa 307 Euro, der UVP bei 409,90 Euro inklusive Umsatzsteuer.