Mit dem OLED Gaming-Monitor Agon Pro AG276QZD prescht Agon by AOC, der Gaming-Spezialist aus dem TPV-Konzern mit MMD-Europazentrale in Amsterdam, in der 27-Zoll-Klasse in neue Leistungsdimensionen vor. Der Gaming-Monitor mit 67,3 cm (26,5") Bildschirmdiagonale ist mit einem OLED-Panel mit QHD-Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln ausgestattet. Dank OLED bringt es der Agon Pro auf Bildwiederholraten von 240 Hz und eine Reaktionszeit von 0,03 ms (Grau zu Grau), Werte die einen herkömmlichen LCD alt aussehen lassen.

Technik vom Feinsten

Der AG276QZD verspricht zudem mit seiner pixelbasierten Beleuchtung einen nahezu unendlichen Kontrastumfang, perfekte Schwarzwerte, HRD10-Unterstützung sowie eine Farbskala mit 10-Bit-Farbtiefe und 98,5 Prozent DCI-P3-Abdeckung. Die Kombination aus minimaler Eingabeverzögerung, Adaptive-Sync-Unterstützung und G-Sync-Kompatibilität ermöglicht ein flüssiges Spielen. Zudem eignet sich dieses Modell auch perfekt für kreativ Tätige, so der Hersteller.

Das auffällige, asymmetrische Design mit dem zweifarbigem, schwarz-grauem Finish wurde im Jahr 2022 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, 2023 sogar als "reddot Winner". Praktische Funktionen wie der Schnellverschluss für einen einfachen Aufbau und ein Griff zeugen von der Transportfähigkeit des AG276QZD zu LAN-Partys und Turnieren, wo er mit einem Kensington-Schloss gesichert werden kann.

Der kleine Standfuß lässt mehr Platz für Maus und Tastatur, die über den integrierten 2-Port-USB-3.2-Hub angeschlossen werden können. Ein Kabelmanagement-Clip hilft beim Verstauen und sorgt für Ordnung auf dem Tisch. Das Display lässt sich neigen, ist höhenverstellbar und kann ins Hochformat gedreht werden. Für Hardcore-Gamer wichtig: LightFX kann mit AOC Gaming und Agon-Peripherie für den perfekten Auftritt farblich synchronisiert werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Agon Pro AG276QZD soll im Juni 2023 für 1.089 Euro beziehungsweise 1.067 Franken unverbindliche Preisempfehlung exklusive Mehrwertsteuer und vorgezogener Recycling-Gebühr erhältlich sein. Weitere Infos und technische Details finden Interessierte unter diesem Link.