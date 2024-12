Awards gibt es viele, aber die Auszeichung als kundenfreundlichster IT-Dienstleister bzw. Managed Service Provider (MSP) ist einzigartig in Deutschland.

Denn wir lassen keine "Jury" über den Erfolg von IT-Dienstleistern "abstimmen", auch die Präsenz in Sozialen Medien ist für uns kein valides Kriterium für die Bedeutung von Service Providern. Unserer Meinung nach zählen ausschließlich die Resultate der von diesen IT-Dienstleistern bei ihren Kunden durchgeführten IT-Projekte.

Und deshalb befragen wir ausschließlich Kunden zu der Qualität der bei ihnen erbrachten externen IT-Dienstleistungen. Jahr für Jahr geben dabei fast 3.000 Entscheider aus IT-Anwenderunternehmen ihr Urteil ab. Die Umfrage selbst und auch die Auswertung haben wir von dem unabhängigen und renommierten Martkforschngsinstitut iSCM Institute durchführen lassen.

Und wer könnte daher besser geeignet sein, uns eine Einschätzung für das Channel-Jahr 2025 zu geben, als die Besten der Branche? Als kundenfreunlichster IT-Dienstleister und Managed Service Provider in der Umsatzklasse 2 wurde 2024 Ratiodata SE ausgezeichnet.

Michael Stanka, Vorstand bei der Ratiodata SE, zum Jahr 2025:

Lieber Michael, was erwartest Du persönlich vom Jahr 2025?

Michael Stanka, Vorstand bei der Ratiodata SE: Im Jahr 2025 erwarte ich eine weitere Intensivierung zentraler Trends in den Bereichen Digitalisierung, IT-Sicherheit und nachhaltige IT-Lösungen. Diese Entwicklungen bieten große Chancen, die wir gezielt nutzen möchten, um unsere Position als führender Technologiepartner der Genossenschaftlichen FinanzGruppe weiter zu festigen.



Unser Ziel ist es, mit innovativen Ansätzen und einem verlässlichen, exzellenten Service unseren Marktanteil nachhaltig auszubauen. Ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse unserer Kunden ist dabei unerlässlich. Unsere jährlichen Kundenbefragungen liefern uns wertvolle Einblicke, die wir konsequent nutzen. So konnten wir 2024 die Kundenzufriedenheit weiter steigern - ein Erfolg, der uns motiviert, noch passgenauere Lösungen zu entwickeln und weiterhin Mehrwerte zu schaffen.



Innovation bleibt unser zentraler Wachstumstreiber: Mit Technologien wie Künstlicher Intelligenz und hybriden IT-Architekturen möchten wir Prozesse effizienter gestalten, neue Geschäftsfelder erschließen und zusätzliche Umsatzpotenziale realisieren.

Welche Pläne hat die Ratiodata SE für das Jahr 2025?

Michael Stanka: Unsere Pläne für 2025 fokussieren sich auf Innovation, Nachhaltigkeit und partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir bauen unser Managed-Services-Portfolio in den Bereichen Cybersecurity und digitale Arbeitsplatzlösungen weiter aus. Gleichzeitig möchten wir verstärkt auf nachhaltige IT-Produkte und energieeffiziente Technologien setzen, um unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.



Weiterbildung bleibt essenziell: Mit gezielten Programmen fördern wir die Kompetenzen unserer Mitarbeitenden in Zukunftstechnologien wie KI und hybriden IT-Architekturen. Ein weiterer zentraler Fokus liegt auf der Digitalisierung von Prozessen innerhalb der Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Hier planen wir, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, mit dem Ziel die Effizienz und Qualität zu verbessern und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu stärken.

Welche wichtigen Entwicklungen und Trends seht Ihr speziell in eurem Betätigungsfeld?

Michael Stanka: AI-Technologien treiben die Automatisierung von Prozessen und die Verbesserung der Kundenerfahrung voran - von Chatbots bis zu datengetriebenen Entscheidungen. Gleichzeitig steigt mit zunehmenden Cyberangriffen die Nachfrage nach robusten Sicherheitslösungen und proaktiven Schutzstrategien. Außerdem rückt Nachhaltigkeit verstärkt in den Fokus: Energieeffiziente Anwendungsmodelle und umweltfreundliche Hardware sind zunehmend gefragt.



Kunden erwarten Technologien, die sowohl leistungsstark als auch nachhaltig sind. Zudem wachsen die Ansprüche an intuitive, einfach bedienbare IT-Lösungen, die sich nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Neue regulatorische Anforderungen werden auch in den kommenden Jahren unser Handeln begleiten.