Aina Wireless ist ein finnischer Hersteller von Datenkommunikations- und Telekommunikationsgeräten mit Niederlassungen in Boston, USA, und Salo, Finnland. Von der Zusammenarbeit mit der AIRadio Deutschland GmbH & Co. KG versprechen sich Finnen eine weitere Vergrößerung ihres Kundenstamms.

Professionelle Kooperation im Bereich PTT

Seit 1. November 2022 können interessierte Kunden die Produkte der Aina Wireless Finland Oy auch bei der deutschen Tochter des US-Distributors American International Radio, Inc. bestellen. Die AIRadio Germany mit ihren beiden Niederlassungen in Berlin und Osnabrück, erfüllt die Anforderungen an Technik, Kundendienst und Support, heißt es weiter vom Hersteller.

Die Muttergesellschaft AIRadio, Inc., Distributor für Spezialfunkgeräte und Zubehör, unterhält weitere Büros in den USA, Russland, Algerien, Tschechische Republik, Ghana, Rumänien, Spanien, Türkei und VAE. AIRadio adressiert weltweit Behörden, Regierungsorganisationen sowie Unternehmen der Energie- und Bergbaubranche.

"Wir freuen uns, dass wir AIRadio Deutschland GmbH & Co. KG als Vertriebspartner gewonnen zu haben und freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit", erklärt Stephan Fiedler, Business Development und Sales Manager für DACH und BeNeLux bei Aina Wireless Finland Oy. Als weiterer Vertriebspartner für Aina in Deutschland fungiert die Tassta GmbH.