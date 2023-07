Zeigen die Airpods ein ungewöhnliches Verhalten oder funktionieren einfach nicht mehr, empfiehlt Apple, die Geräte zurückzusetzen. Dazu gibt es zwei Methoden: Eine über die Software, also die jeweilige Einstellungen-App auf dem iPhone oder Mac, und eine über die Hardware, heißt, über die Setup-Taste direkt auf der Airpod-Hülle.

So setzen Sie Ihre Airpods mit dem iPhone zurück

Stecken Sie die Airpods in die Hülle, lassen Sie jedoch diese jedoch offen, so stellen Sie sicher, dass sich die Geräte mit dem iPhone verbinden. Das sehen Sie übrigens an der Animation mit der Batterieanzeige der Airpods und der Hülle, sowie an der Liste aller möglichen Einstellungen, die für die Airpods möglich sind. Wechseln Sie auf dem iPhone in die Einstellungen-App und dort zum Bereich "Bluethooth", Finden Sie in der Liste "Meine Geräte" die verbundenen Airpods und tippen dabei auf das ?-Zeichen rechts daneben. Scrollen Sie in der Liste ganz nach unten und tippen Sie auf die Fläche "Dieses Gerät ignorieren". Es kommt eine Meldung, dass die Airpods auf allen Geräten mit der gleichen Apple-ID entfernt werden, bestätigen Sie die Eingabe. Schließen Sie nun die Hülle und öffnen Sie sie nach einer kurzen Zeit wieder, Apple empfiehlt, 30 Sekunden zu warten. Wenn Sie auf dem iPhone zum Home-Bildschirm wechseln, erscheint die bekannte Animation für die Einrichtung der neuen Airpods, befolgen Sie die Schritte, die Airpods werden erneut mit dem iPhone gekoppelt. Bitte beachten Sie, dass Sie gegebenenfalls einige Einstellungen erneut vornehmen müssen.

So setzen Sie Ihre Airpods mit dem Mac zurück

Das Prozedere auf dem Mac ist mit dem iPhone identisch:

Wechseln Sie in den Systemeinstellungen zum Bereich "Bluetooth" Wählen Sie dort aus der Liste "Meine Geräte" die gekoppelten Airpods und klicken Sie auf das ?-Zeichen rechts daneben. Erfahrungsgemäß reicht dabei selbst bei den getrennten Airpods auf die Schaltfläche "Dieses Gerät ignorieren" zu klicken, die Airpods waren sodann auf dem Mac und iPhone mit der entsprechenden Apple-ID gelöscht. Ab hier kann man damit anfangen, die zurückgesetzten Airpods wieder zu koppeln.

So setzen Sie Ihre Airpods ohne gekoppeltes Gerät zurück

Manchmal verheddern sich die Airpods so sehr, dass sie nicht mehr in den Einstellungen des iPhones oder des Macs auftauchen oder sich dort nicht mehr bedienen lassen, dann kann man sie nur noch mit der Setuptaste zurücksetzen. Diese findet sich bei allen Airpod-Generationen auf der Hülle an der Rückseite.

Setzen Sie Ihre Airpods in die Hülle, schließen Sie und öffnen Sie die Hülle erneut. Drücken Sie die Setuptaste mehrere Sekunden lang, bis die Lampe auf oder in der Hülle erst kurz gelb und dann weiß blinkt. Wechseln Sie nun zum iPhone, Sie können die Airpods neu verbinden.

Airpods Max zurücksetzen

Die Airpods Max sind ein Sonderfall, diese haben keine Ladehülle, dafür aber zwei Tasten an der linken Ohrmuschel. Um die Max zurückzusetzen, muss man die beiden Tasten, die Digitale Krone und die Seitentaste so lange drücken, bis die Statusanzeige unten an der Ohrmuschel zunächst kurz gelb und dann weiß blinkt. Danach kann man die Airpods Max neu verbinden. (Macwelt)