Das von Tech Data und Lenovo initiierte Incentive, welches als sechster Teil der "Starke Typen"-Serie von September bis Dezember 2017 unter dem Motto "Speed auf Eis" lief, hatte auch einen sozialen Part. Damals kündigte Tech Data an, für jede Neuanmeldung eines Fachhändlers 25 Euro an die Gesellschaft für KinderKrebsForschung (GKKF) zu spenden.

Die 2009 gegründete Initiative fördert vor allem innovative Forschungsprojekte für seltene Krebserkrankungen und will Krebs bei Kindern heilbar machen. So konzentriere sich die aktuelle medizinische und pharmakologische Forschung - nicht zuletzt wegen wirtschaftlicher Interessen - auf die häufigsten Krebserkrankungen.

Mit ihrem Engagement wollen die Mitglieder und Förderer der GKKF ein Zeichen gegen profitorientierte Forschung setzen und die Überlebenschancen für die Kinder verbessern, denen mit einer Standardtherapie nicht geholfen werden kann. Letzte Woche freute sich das Münchner Lenovo-Team, dem Verein einen Scheck in Höhe von 1.500 Euro übergeben zu können.

"In unserem beruflichen Alltag, der geprägt ist von Schnelllebigkeit und Zahlen, ist es immer wieder wichtig, sich auf Wesentliches zu konzentrieren", so Stefan Loibl, Lead Vendor Manager Lenovo bei Tech Data. "Zusammen im Team haben wir uns auch für 2018 wieder die Beteiligung an sozialen Projekten als Ziel gesetzt. Die Spende an die Gesellschaft für KinderKrebsForschung, die in der Forschung eingesetzt wird, ist eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und der nächsten Generation."

"Wir freuen uns sehr über die finanzielle Unterstützung des Tech Data Lenovo-Teams, das sich sehr engagiert für uns eingesetzt hat und danken allen Fachhandelspartnern, die sich an der Aktion beteiligt haben", erklärte Jörg Kaufmann, Vorsitzender des Vorstands der Gesellschaft für KinderKrebsForschung e.V., bei der Scheckübergabe. "Die Spendengelder werden konkret in eines unserer aktuellen Projekte einfließen - in die Aufdeckung der Tumorzellheterogenität in Hirntumoren des Kinder- und Jugendalters." (KEW)

