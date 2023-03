Das Geschäft im IT-Channel wird immer noch von Menschen und zwischen Menschen gemacht. Deshalb ist es wichtig zu wissen, wer wo für was zuständig ist. Der ChannelPartner-Überblick über die wichtigen Personalmeldungen im März 2023 hilft, das Adressbuch aktuell zu halten.

Personalmeldungen von Systemhäusern und IT-Dienstleistern

Martin Kaloudis übernimmt zum 1. April bei Bechtle die Position des Bereichsvorstands für das Cluster West. Der bisherige Leiter dieser Region, Axel Feldhof, geht in den Ruhestand.

Martin Kaloudis wird Bereichsvorstands für das Cluster West bei Bechtle

Alexandra Hiendlmeier wird bei NTT Data, der Systemhaus-Tochter der NTT Group, neben Stefan Hansen und Ralf Malter dritte Geschäftsführerin. Hiendlmeier ist aktuell Finanzchefin (CFO) und begann ihre Karriere bei NTT Data bereits im April 2007.

Alexandra Hiendlmeier wird dritte Geschäftsführerin bei NTT Data

Personalmeldungen aus der Distribution

Manon Walter kümmert sich bei Boll Europe, der deutschen Tochtergesellschaft des Schweizer VADs Boll, jetzt um Backoffice-Aufgaben und Angebotserstellung, Marcel Schick unterstützt Partner als Presales Ingenieur.

Boll Europe holt Manon Walter und Marcel Schick

Personalmeldungen von Anbietern und Herstellern

Christina Decker, bisher Head of Channel and Alliances in Deutschland, ist bei Trend Micro auf die neu geschaffene Stelle des Director Strategic Channels Europe aufgerückt. Die strategische Verantwortung für das deutsche Partner-Geschäft bei Trend Micro behält sie aber bei. Sie wird dabei von Nicholas Pook und Thomas Klingelhöffer unterstützt, die mehr Verantwortung im deutschen Partnervertrieb übernehmen.

Christina Decker ist Director Strategic Channels Europe bei Trend Micro

Ciara Feeny hat bei Nutanix die Leitung der Channel-Organisation in Deutschland und Österreich übernommen. Als "Senior Manager Channel Sales Central Europe" folgt sie auf Thomas Huber. Der verantwortet inzwischen das Mittelstandsgeschäft von Nutanix in Deutschland.

Ciara Feeny ist Senior Manager Channel Sales Central Europe bei Nutanix

Jan Recker ist neuer Director Channel Sales der Easy Software AG. In der neu geschaffenen Position verantwortet in der das gesamte Partnergeschäft. Der 36-jährige kommt von Sage, wo er zuletzt als Head of Channel Sales & Direct Sales den Vertrieb leitete.

Jan Recker ist Director Channel Sales bei der Easy Software AG

Carrie Mackenzie ist bei Malwarebytes nun als Channel Account Managerin für den DACH-Markt verantwortlich. Sie ergänzt das Team um Philip Walsh, der als Channel Accounts Sales Leader die Regionen EMEA und APAC verantwortet. Mit Mackenzie will der US-Securtiy-Anbieter seinen Fokus auf Deutschland, Österreich und die Schweiz stärken.

Carrie Mackenzie ist Channel Account Managerin DACH bei Malwarebytes

Barbara Mauve, Mitgründerin und Gesellschafterin der Starface GmbH, verabschiedet sich zum Ende des Jahres 2023 aus der operativen Geschäftsführung. Bei der Starface-Schwesterfirma Estos haben Christoph Lösch und Florian Bock das Unternehmen verlassen. Die Geschäftsführung übernahm dort Starface-Chef Florian Buzin. Außerdem wurde Hans Szymanski als Interimsmanager geholt.

Personelle Veränderungen bei Starface und bei Estos im März 2023

Mario Aguilar Alonso, bisher Country Manager für Deutschland innerhalb der Teldat Group, verantwortet jetzt als CEO auch die kaufmännische Geschäftsführung bei Bintec Elmeg. Er ist seit 2004 in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen innerhalb der Teldat-Gruppe tätig.

Mario Aguilar Alonso ist jetzt CEO bei Bintec Elmeg

Christophe Laakmann ist jetzt als Area Vice President of Channels and Alliances EMEA für den Aufbau des Channels von Semperis in der EMEA-Region zuständig. Zu Semperis kam er bereits im September 2022. Er war seitdem für Channels und Alliances in der Region "South EMEA" zuständig.

Christope Laakmann ist Area Vice President of Channels and Alliances EMEA bei Semperis

Martin Schaletzky sitzt ab 1. April 2023 bei der Deskcenter AG gemeinsam mit Markus Gärtner im Vorstand. Christoph Harvey hat den Leipziger Softwarehersteller für IT-Asset- und Lifecycle-Management auf eigenen Wunsch verlassen.

Martin Schaletzy wird Vorstand bei der Deskcenter AG

Meng Wanzhou, Huawei-Finanzchefin und Tochter des Firmengründers, soll zum 1. April den Vorsitz des Konzerns übernehmen. Damit soll eine Nachfolgeregelung für ihren 78-jährigen Vater Ren Zhengfei eingeleitet werden.

Meng Wanzhou übernimmt Vorsitz bei Huawei

Katja Schumacher ist jetzt bei der deutschen Tochter des britischen Mobilfunkanbieters Lebara für die Optimierung des Produkt- und Leistungsportfolios verantwortlich. Die 43-Jährige kommt von der Metro Gruppe, wo sie zuletzt als Head of Retail Franchise die Verantwortung für mehrere zentral- und osteuropäische Franchisemarken hatte.

Katja Schumacher übernimmt neu geschaffene Position des Commercial Directors bei Lebara

Abschied vom Chip-Pionier

Gordon Moore ist im März 2023 im Alter von 94 Jahren im Kreise der Familie in seinem Haus auf Hawaii verstorben. Er war Mitgründer von Intel und wurde nicht zuletzt durch seine Mitte der 60er Jahre gemachte Vorhersage bekannt, dass die Zahl der Transistoren auf einem Chip sich in regelmäßigen Abständen verdoppeln wird - die dann als "Moore's Law" (Moores Gesetz) bekannt wurde.

Intel-Mitgründer Gordon Moore gestorben