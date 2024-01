Personalmeldungen aus der Distribution

Beate Flamm wird Also nach der nächsten Generalversammlung verlassen. Flamm ist bisher bei Also als Senior Vice President Sustainable Change für die Bereiche Ökologie, Soziales und Governance (ESG) verantwortlich. Diesen Aufgabenbereich hatte sie vor zwei Jahren zusätzlich zu ihrer Position als Senior Vice President Communications übernommen. Zudem stieg sie damals in die Konzernleitung der Also Holding auf. Sowohl Investor Relations als auch Ökologie, Soziales und Governance sollen künftig im Finance-Bereich angesiedelt werden. Das Marketing, für das Flamm ebenfalls verantwortlich war, soll als eigenständiges Center of Competence geführt und intern nachbesetzt werden.

Beate Flamm verlässt Also

Anfang Dezember hatte TD Synnex mitgeteilt, dass der Distributor mit Patrick Zammit einen neuen Europa-Chef bekommt. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Channel-Urgestein Michael Urban, zuletzt President Americas bei TD Synnex, das Unternehmen verlassen wird. Allerdings wird Urban zumindest einen Teil seiner Erfahrungen an den neuen COO weitergeben. Denn er will ihn noch bis zum 1. März 2024 bei den „anstehenden Umstrukturierungen“ unterstützen.

Michael Urban bereitet Ausstieg bei TD Synnex vor

Ebertlang hat Michael Menne zum Team Lead des Messaging Teams befördert. Mit der Leitung des Fachvertriebsteams kümmert er sich ab sofort um die Lösungen aus den Themengebieten "E-Mail und Kommunikation". Menne übernimmt die Position von Annika Beyer. Sie ging in Elternzeit und wird zu einem späteren Zeitpunkt wieder in führender Position zum Value-Added Distributor zurückkehren.

Michael Menne leitet Messaging-Team bei Ebertlang

VAD Icos hat zum Jahresende 2023 sein Produktmanagement-Team ausgebaut. Es wird nun von Pablo Bergengruen als Head of Business Development & Product Management geleitet. Neu dabei ist Joe Weidner als Product & Vendor Relations Manager. Brainworks-Urgestein Michael Gerb ergänzt das Team als Product & Vendor Relations Manager mit Fokus auf „Smart-Working-Lösungen“.

Icos stellt Produktmanagement-Team neu auf

Personalmeldungen von Anbietern und Herstellern

Kurz nach seinem Weggang bei Nfon hat Thomas Muschalla einen Vertrag beim Wettbewerber Gamma (früher HFO Telecom) unterschrieben. Dort fängt er Anfang 2024 als Sales Director an und wird sich um Bestandspartner sowie zu gewinnende Reseller kümmern. Dabei liegt sein Fokus auf IT-Systemhäusern, die sich dem Thema "Voice" widmen wollen.

Thomas Muschalla wird Vertriebsleiter bei Gamma

Oliver Gorges gehört seit 2020 zur ITscope-Familie. Er kam damals mit dem Kauf von COP Software dazu – und hat sich direkt bestens eingelebt. Nun steigt er in die Führungsriege der Plattform auf.

Oliver Gorges steigt bei ITscope zum Director Sales & Marketing auf

Mit Jan Jansen als Vertriebsleiter will Miete24 stärker auf ITK-Systemhäuser zugehen. Miete24 hat Jan Jansen als Vertriebsleiter verpflichtet. Jansen verfügt über umfangreiche Erfahrungen im ITK-Channel und soll damit helfen ITK-Systemhäuser anzusprechen, die mit der Miete von ITK-Hardware ihr Dienstleistungsangebot sinnvoll erweitern können und wollen. Zuvor war Jansen unter anderem für mehrere Mobilfunkanbieter im Bereich Sales und im Key Account Management tätig.

Jan Jansen wird Vertriebsleiter bei Miete24

Als Vice President Germany bei Palo Alto Networks folgte Florian Hartwig auf Sascha Puljic, der zu Zscaler gewechselt hatte. Hartwig kommt von AWS. Dort Hartwig begann er 2016 bei als Vertriebsleiter, später betreute er bei AWS das Enterprise-Geschäft in Deutschland. In dieser Position folgte er auf Klaus Bürg – der damals zu Palo Alto Networks wechselte und als VP EMEA Central dort Chef von Hartwig sein wird.

Florian Hartwig ist neuer Deutschland-Chef bei Palo Alto Networks

Security-Anbieter Tanium ernennt Jacob-Jan Walburg zum Regional VP Deutschland und Tony Beller zum Senior Vice President of Global Partner Sales. Mit Walburg soll die Expansion im DACH-Markt forciert werden. Dafür bringt Walburg 20 Jahre Berufserfahrung mit. Zuletzt war er Sales Director Germany beim Software-Unternehmen Tricentis, davor hatte er unter anderem leitende Positionen bei Microsoft und Inviqa inne.

Tanium besetzt Management-Positionen neu

Hauke von Jürgensonn kam vom N-able-Distributor Acmeo (beziehungsweise Infinigate) zu N-able. Mit der Erweiterung seines Teams um den erfahrenen, deutschsprachigen Sales Engineer unterstreicht N-able sein Commitment zum DACH-Markt und seinen MSP-Partnern.

Hauke von Jürgensonn unterstützt Partner bei N-able

Weitere Personalmeldungen aus dem Channel

