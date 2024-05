Personalmeldungen aus der Distribution

Die bisherige Chefin Kristin Russell hat Arrow ECS verlassen. Die Position des President of Global Enterprise Computing Solutions bei dem Unternehmen übernimmt Eric Nowak. Er war zuletzt als President für das ECS-Geschäft in den Regionen EMEA und ANZ verantwortlich und ist seit über 20 Jahren bei dem Distributor.

Arrow ECS tauscht Präsidenten aus

Gemütlicher als Arrow geht es Infinigate an. Der VAD installiert in den kommenden Monaten Marcus Meloni als Europa-CEO. Er wird seit April schrittweise in die Infinigate-Organisation integriert. Die neu geschaffene Funktion soll er dann zum 1. Juli 2024 offiziell übernehmen.

Infinigate bekommt Europa-CEO

Nachdem Herweck die Geschäftsfelder IT und Unified Communication im neuen Geschäftsbereich IT-Com unter der Leitung von Sandra Schu zusammengelegt hat, holt sich der Distributor dafür jetzt erfahrene Verstärkung: Maik Goldschmidt kommt als Senior Business Development Manager dazu. Goldschmidt kommt von Komsa, wo er zuletzt als Executive Vice President Sales tätig war.

Maik Goldschmidt wechselt von Komsa zu Herweck

Personalmeldungen von Herstellern

Als neuer Managing Director Europa bei Kaspersky will Alfonso Ramirez mit "einem robusten Vertriebs- und Partnernetz im Rücken", den Fokus auf das Enterprise-Geschäft und das Geschäft mit KMU legen. Ramirez kam 2008 als Director Consumer Business für Iberia zu Kaspersky, wurde später zum General Manager in der Region befördert und war dann zehn Jahre für Kaspersky in Spanien und Portugal verantwortlich.

Alfonso Ramirez leitet Europageschäft bei Kaspersky

Ricoh hat eine Regelung für die Nachfolge von Sales Director Raik Spänkuch gefunden, der das Unternehmen Anfang des Jahres Ricoh verlassen hatte. Seine Aufgaben werden dreigeteilt: David Warnecke ist jetzt Commercial Director Direct Sales, Tobias van Wickeren Commercial Director Partner Sales und Torsten Lips Commercial Director Office Services Sales, BPS & Graphic Communications. Alle drei haben eine langjährige Ricoh-Historie und wurden zu Mitgliedern der Geschäftsleitung bei Ricoh Deutschland berufen.

Ricoh beruft drei Vertriebsexperten in die Geschäftsleitung

Nach gut einem Jahr als Vice President Sales Europe bei Leyard, einem chinesischen LED-Spezialisten, ist Markus Korn wieder bei einem koreanischen Unternehme: Nachdem er von 2013 bis 2022 bei Samsung das Monitorgeschäft in Deutschland leitete, ist er nun bei Konkurrenten LG - als Regional Sales Lead DACH and Nordics Information Display Europe.­

Markus Korn heuert bei LG an

Arcserve hat die neu geschaffene Position des Director of Sales für die DACH-Region mit Deniz Alboyaci besezt. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem die Stärkung der Marktpräsenz von Arcserve, der Ausbau der Beziehungen zu den Partnern sowie die Entwicklung des Channel-Business in der DACH-Region. Ein guter Draht zu den Distributoren ist dabei wichtig - aber da Alboyaci seit Mitte 2023 als Ansprechpartner für die regionale Distribution bei Arcserve ist, dürfte diese Voraussetzung erfüllt sein.

Deniz Alboyaci leitet bei Arcserve die DACH-Region

Christian Erb übernimmt bei Optoma Deutschland die Leitung des Account-Management-Teams ProAV und Etail/Retail. Erb ist bereits seit über vier Jahren bei Optoma.

Christian Erb wird Vertriebsleiter bei Optoma

"Mit Paul Schaffner, Detlev Altendorf und Stefan Braun bauen wir die Vertriebs- und Partner- aber auch Consulting-Kompetenz aus, um noch mehr Unternehmen beim Aufbau und Betrieb eines modernen Security-Ansatzes zu unterstützen und unser Geschäft Schritt für Schritt auszubauen", erklärt Roman Hugelshofer, Managing Director Application Security für Airlock. Dabei wird Paul Schaffner Head of Sales Application Security Solutions, Detlev Altendorf, Account & Partner Manager und Stefan Braun ist Senior Security Consultant. Alle drei haben langjährige Erfahrung in ihrem jeweiligen Tätigkeitsfeld - davon auch viele Jahre bei amerikanischen Firmen. Sie dürften also ambitionierte Wachstumsstrategien kennen und mit deren Umsetzung vertraut sein.

Ergon verstärkt Airlock-Team

Personalmeldungen von Systemhäusern, IT-Dienstleister und Kooperationen

Nach mehr als 32 Jahren will Frank Roebers Synaxon zum Jahresende verlassen. Es sei "Zeit für was Neues", begründet der Synaxon-CEO den Schritt: Er plane die Gründung eines neuen Unternehmens. Als Franchise-Partner der Synaxon-Tochter Einsnulleins bleibt er aber mit der Gruppe in Verbindung.

Frank Roebers zieht es in die Selbstständigkeit

Oliver Mauss verlässt die Netgo Group auf eigenen Wunsch aus persönlichen Gründen zum 1. Mai 2024. Michael Eberhardt, bisher Chief Commercial Officer (CCO) übernimmt die CEO-Position, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden wird.

Netgo verliert Chef

Matthias Jablonski verlässt das IT-Systemhaus-Netzwerk Kiwiko aus persönlichen, familiären Gründen. Er gründete die Kooperation von IT-Dienstleister für mittelständische Kunden 2016 und baute sie auf inzwischen 47 Mitglieder mit über 2.100 Mitarbeitern und einem Gesamtumsatz von fast 400 Millionen Euro aus. Jablonski wird kiwiko auch in Zukunft beraten. Bereits im November 2023 trat Sandra Balz in den Vorstand ein. Sie bildet nach dem Weggang von Jablonski nun mit Jan Bindig die neue Doppelspitze.

Jablonski verlässt Kiwiko

Der bisherige Enthus-COO Stefan Voss verlässt das Unternehmen. Sein Nachfolger heißt Jens Domicke und kommt von Cancom. Frühere Stationen seiner Karriere waren DCX Technology, die VW-Tochter Gedas, IBM, Microsoft und CSC.

Neuer COO bei Enthus

Christian Gäbel ist bereits seit 2008 bei PCO beschäftigt. In den vergangen Jahren hat er dort maßgeblich das strategische Fokusthema Cyber Security aufgebaut, PCO als Managed Security Service Provider (MSSP) im deutschen Markt etabliert und Partnerschaften zu Herstellern, Partnern sowie Netzwerken aufgebaut. Das wurde jetzt mit der der Berufung in die Geschäftsleitung honoriert.

PCO erweitert die Geschäftsleitung

Die Greendevice Business GmbH aus Köln hat sich darauf spezialisiert, mobile Endgeräte wie Smartphones, Laptops und Tablets Kunden im "Workplace-as-a-Service"-Modell zur Verfügung zu stellen. Nun hat der IT-Dienstleister die Stelle des Head of Sales & Marketing neu geschaffen und mit Frank Lasogga besetzt. Er soll das Vertriebsmanagement ausbauen.

DaaS-Anbieter Greendevice Business holt Frank Lasogga als Marketing- und Vertriebschef

