Nach der Übernahme der Security-Sparte von Nuvias durch Infinigate leiteten Andreas Bechthold und Helge Scherff die Geschäfte zunächst als Doppelspitze. Das war für die Integration hilfreich - Beobachter hatten jedoch schon länger gemutmaßt, dass das kein Dauerzustand sein wird. Die Übergangsregelung endet Anfang Mai 2024: Helge Scherff verließ das Unternehmen - und gönnt sich nach 24 dynamischen und teilweise hektischen Jahren bei Wick Hill, Nuvias und Infinigate jetzt erst einmal eine Auszeit.

Helge Scherff und Infinigate gehen getrennte Wege

Helge Scherff nimmt sich "Auszeit in Italien"

Nachdem Wolfgang Krainz als neuer CEO bei Also eingesetzt wurde, hat der Konzern nun die Aufgabenbereiche der Konzernleitung festgelegt. Deutschland als größter ITK-Markt in Europa wird von Krainz persönlich betreut. Espen Zachariassen ist Regionaler Geschäftsführer für die Region Nord/Ost und Jorge Gállego für die Region Süd/West. Die Verantwortung für den Vertrieb des Consumer-Geschäfts über alle Regionen hinweg übernimmt Tom Brunner. Den B2B-Vertrieb mit Corporate- und SMB- Resellern fällt in die Zuständigkeit von Jan Bogdanovich.

Also verteilt Aufgaben in der Konzernleitung neu

Komsa will das Geschäft mit Device-as-a-Service ausbauen. Dafür hat sich der Hartmannsdorfer Distributor Tobias Schill an Bord geholt. Bei Komsa spricht man von einer "strategischen Neuausrichtung".

Tobias Schill wird Vice President Sales bei Komsa Services

Bei Pax8 gab es in den USA personelle Turbulenzen: Rund fünf Prozent der weltweiten Belegschaft musste der Cloud-Marketplace-Betreiber entlassen. Wie ChannelPartner auf Nachfrage erfuhr, sollen Stellen in Europa aber nicht betroffen sein. Im Gegenteil: In der DACH-Region kam mit Thorsten Oevel ein neuer Leiter für den DACH-Vertrieb an Bord. In den USA hat dagegen Scott Chasin Unternehmensgründer John Street als CEO abgelöst. Street bleibt jedoch als Vorsitzender des Vorstands beim Cloud-Distributor.

Thorsten Oevel leitet DACH-Vertrieb bei Pax8

Führungswechsel bei Pax8

Seit 1. Mai 2024 ist Christoph Deecke neu in der Sales-Abteilung der LizenzDirekt AG, er soll dort das Software Asset Management (SAM) voranbringen. Deecke bildet dabei die Schnittstelle zu Software-Herstellern wie VMware, Oracle und IBM und arbeitet dabei eng mit Roger Limacher zusammen.

LizenzDirekt möchte neues Geschäftsfeld erschließen

Personalmeldungen von Herstellern

Zwei wichtige Meldungen gab es im Mai 2024 aus der Personalabteilung von HPE: Michael Bernhardt wurde neuer Chef des globalen Distributions-Vertriebs bei Hewlett Packard Enterprise (HPE) und Katja Herzog, seit September 2023 Chefin der HPE-Netzwerksparte, rückte in die Geschäftsführung der deutschen Landesgesellschaft auf.

Bernhardt begann seine Karriere 1996 bei HP und hat seitdem immer mit der Distribution zusammengearbeitet. Dass ein deutsches HPE-Urgestein die Nachfolge von Simon Ewington antritt, der bei HPE die Gesamtleitung des globalen Partnergeschäfts übernommen hat, ist auch eine Anerkennung der Bedeutung der deutschen Landesgesellschaft innerhalb des Konzerns.

Innerhalb der Landesgesellschaft ist es zudem eine Verbeugung vor der Netzwerksparte, dass deren Chefin Katja Herzog nun in die Geschäftsführung aufrückt. Das Gremium besteht nun neben Herzog aus Marc Fischer (Vorsitzender), Margit Ciupke (Personal) und Karlheinz Kober (Finanzen). Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Jörg Menno Harms. Auch mit der Berufung von Herzog in die Geschäftsführung demonstriert HPE Kontinuität: Die Managerin ist inzwischen seit 28 Jahren für das Unternehmen und seine Vorgängerfirmen tätig.

Michael Bernhardt betreut HPE-Distributoren weltweit

HPE holt Katja Herzog in die Geschäftsführung

Mitte März hat Cisco Systems die Übernahme von Splunk abgeschlossen, an der technischen Integration arbeitet der Konzern noch. Organisatorisch scheint die Integration jedoch schon gelungen: Gary Steele, der ehemaligen CEO von Splunk, hat die neu geschaffene Position des President der Go-to-Market-Abteilung von Cisco übernommen. Steele ist damit de facto Chef des gesamten, weltweiten Vertriebs-, Partner- und Marketingteams.

Ex-Splunk-CEO wird Vertriebs- und Partner-Chef bei Cisco

Bei D-Link Deutschland geht eine Ära zu Ende: Thomas von Baross verlässt das Unternehmen nach fast 20 Jahren. Seine bisherigen Aufgaben als Managing Director und Vice President Northern, Central und Eastern Europe übernehmen mit Chi-Yang Chou und Wan-Fen Cheng zwei langjährige D-Link-Beschäftigte. Sie kommen aus der Zentrale in Taiwan.

Thomas von Baross verlässt D-Link

Es sei an der Zeit, "zu neuen Ufern aufzubrechen", sagt Alexandra Böckelmann, die insgesamt 24 Jahre bei Acer war und dort zuletzt die Marketing- und PR-Aktivitäten in der DACH-Region geleitet hat. Robert Perenz, Country Manager DACH bei Acer, spricht ihr seinen "ausdrücklichen Dank" aus: "In über zwei Jahrzehnten hat sie die Kommunikation und Außendarstellung unseres Unternehmens maßgeblich geprägt und einen wichtigen Beitrag für den Erfolg unserer Marke geleistet", Der Acer-Deutschlandchef wünscht ihr alles Gute für ihren weiteren Weg - der sie in eine andere Branche führt, wie man hört.

Neuer Head of Marketing & PR DACH bei ist Sung-Hun Choi. Der gebürtige Niedersachse mit koreanischen Wurzeln startete seine Karriere in der Tech-Branche bereits 2004. Er bekleidete zuletzt die Position des Director Gaming & New Business Europe, Middle East & Africa bei Acer.

Alexandra Böckelmann verlässt Acer

Guido Forsthövel blickt auf fast 30 Jahre Erfahrung als Marketingprofi bei global agierenden Herstellern in der IT/CE-Branche zurück. Zuletzt war er 14 Jahre bei BenQ als Head of Marketing & Communications DACH. Neu bei Viewsonic ist auch Leonie Bahde. Sie wird als Marketing Managerin DACH für die Entwicklung und Umsetzung neuer Marketingstrategien in den Produktbereichen Monitore und Beamer verantwortlich sein. Bahde hat in Düsseldorf Marketing und digitale Medien studiert. Sie arbeitete seit 2017 bei Stepstone in unterschiedlichen Marketingpositionen.

Verstärkung für das Marketing-Team von Viewsonic

Epson hat einen neuen Marketing-Chef für die DACH-Region: Der ehemalige Ubisoft-Manager Thorsten Kapp tritt die Nachfolge von Sascha Surbach an, der den Bereich interimsmäßig geführt hat. Der 56-jährige kommt von Ubisoft. Dort leitete er 25 Jahre lang das Brandmarketing DACH und war für die Gamescom-Messen verantwortlich.

Thorsten Kapp leitet Epson-Marketing

Matrix42 hat Christopher Brezlan zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt. Er soll die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens vorantreiben. Außerdem steht die Integration der Systeme im Zuge der Fusion von Matrix42 mit Efecte ganz oben auf seienr To-Do-Liste.

Christopher Brezlan wird CTO bei Matrix42

Personalmeldungen von Systemhäusern und IT-Dienstleistern

Jacques Diaz, Deutschlandchef von Axians, wird das Unternehmen nach sechs Jahren auf eigenen Wunsch verlassen. Seine Aufgaben übernimmt Burim Mirakaj, der bei dem IT-Dienstleister bereits für DACH und Osteuropa zuständig ist. Unterstützt wird Mirakaj von Olaf Niemeitz, der den Bereich IT leite, sowie von Henry Frey, der den Bereich Telekommunikations-Infrastrukturen "übernimmt. Diaz tritt im September die Nachfolge von Oliver Mauss als CEO bei Netgo in Berlin an.

Burim Mirakaj übernimmt auch Leitung von Axians in Deutschland

Jacques Diaz geht zu Netgo

Der Berliner IT-Dienstleister Netfox hat Sascha Harmuth für die neue geschaffene Position des Chief Sales Officers verpflichtet. Harmuth war zuletzt Head of Sales bei Netwrix. Dorthin kam er durch die Übernahme des für seinen Passwortmanager "Password Safe" bekannten Unternehmens Mateso, bei dem er seit 2021 Vertriebschef war. Frühere Stationen waren bei Ostertag DeTeWe, Cancom, Home of Hardware, Double-Take Software, Tech Data, Clover Technologies und 8man.

Netfox holt Sascha Harmuth und will wachsen

Auch der aus Leonberg bei Stuttgart stammende IT-Dienstleister Erik Sterck will wachsen. Die Leitung der zunächst kleinen Niederlassung in der Hansestadt übernahm Tobias Engmann. Der 49-Jährige ist als Technical Director Mitglied der Geschäftsleitung der Erik Sterck GmbH und kommt von Splunk. Zuvor war er bei Western Digital und NetApp. Unterstützt wird Engmann in Hamburg vor Ort von Daniel Bobel und Timo Bötel.

Erik Sterck expandiert nach Hamburg

Christian Loefert wird zum 1. September Marketing-Chef bei T-Systems. Er übernimmt die Stelle von Jussi Wacklin. Der verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende Mai 2024. Loefert ist bereits seit 2008 bei der Deutschen Telekom tätig. Aktuell verantwortet er dort die Marketingkommunikation im Privatkundensegment "Mobilfunk-Endgeräte". Davor leitete Loefert den Channel bei der Telekom.

Neuer Marketing-Chef bei T-Systems

CPU Softwarehouse hat einen neuen Chef. Der in Augsburg ansässige Spezialist für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen hat Dirk Zetzsche zum neuen Alleinvorstand berufen. Sein Vorgänger Thomas Brakensiek wird Mitglied des Aufsichtsrats. Zetzsche bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung aus dem B2B-Vertrieb mit. Er war zuletzt zwei Jahre als deutscher Geschäftsführer beim niederländischen Softwarehaus Company.Info. Frühere Stationen waren bei Hitachi Vantara, den Softwarehäusern Actico, PTC und Exasol, dem Alcatel-Lucent-Spinoff Nash Technologies, dem Systemintegrator Tata Consultancy Services, sowie Autonomy (heute HPE) und Siemens.

Chefwechsel bei CPU Softwarehouse

Gedenken an Rudolph Hanke

Rudolph Hanke, der fast sechs Jahrzehnte an der Spitze des Monheimer Zubehörspezialisten und Distributors Hama stand, ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Er war der Sohn des Firmengünders Martin Hanke, der das Unternehmen 1923 in Dresden unter dem Namen Hamaphot, Martin Hanke & Co. gegründet hatte.

Nach dem Tod seines Vaters 1959 übernahm er zusammen mit seinem Schwager die Geschäftsleitung. Hanke war dann viele Jahre Technikvorstand, Produktmanager, Produktentwickler und Werbeleiter in Personalunion. Daneben fand er noch Zeit, sich als Erfinder und Autor zu betätigen: Die Hamafix-Diarahmen, die von ihm entwickelte Filmklebepresse oder auch das Bestseller-Buch "Filterfaszination" waren legendär. Zu seinem 80. Geburtstag hatte Hanke sich 2017 aus der Hama-Geschäftsleitung zurückgezogen.

