Personalmeldungen aus der Distribution

Nach 33 Jahren in der IT-Branche und 24 Jahren bei Infinigate zieht es Andreas Bechtold zu "neuen Abenteuern". Überstürzen will er den Schritt aber nicht: Erst zum 1. Januar 2025 übergibt er an André Stark. Der war zuletzt im Beratungsgeschäft tätig. Stark wird dann neuer Geschäftsführer für Deutschland und bildet zusammen mit Robert Scicolone, Anja Marohn und Jan Erbguth das neue Infinigate-Führungsteam.

Andreas Bechthold verlässt Infinigate

Rich Hume wird seinen Posten des CEOs von TD Synnex aufgeben und in den Ruhestand gehen. Er bleibt dem Distributor aber im Board of Directors erhalten. Sein Nachfolger wird zum 1. September der aktuelle COO Patrick Zammit.

TD-Synnex-CEO Hume tritt zurück

Patrick Merz übernimmt bei Boll Engineering als Head of Sales die Führung des Sales-Bereichs im DACH-Raum und wird Mitglied der Geschäftsleitung. Darüber hinaus ist Merz dafür verantwortlich, die Channel-Partner bei strategischen Aktivitäten zu unterstützen.

Boll Engineering verpflichtet Patrick Merz

Anja Petzold, Ausbildungsleiterin bei Bluechip, kann mit dem aktuellen Ausbildungsjahrgang zufrieden sein: Alle zehn Auszubildenden haben die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden. Acht von ihnen haben von Bluechip ein Übernahmeangebot erhalten und angenommen. Sie sind nun als Facharbeiter in technischen und kaufmännischen Bereichen des Unternehmens tätig.

Bluechip übernimmt Azubis

Personalmeldungen von Systemhäusern und Dienstleistern

Raphael Erb ist neuer Chief Revenue Officer bei SoftwareOne. Er folgt auf Rohit Nagarajan, der das Unternehmen verlassen hat. Erb ist bereits über 25 Jahre bei SoftwareOne. Er war zuletzt President Asia Pacific und leitete bis Ende 2019 das Servicegeschäft im deutschsprachigen Raum.

Neuer Vertriebsleiter bei SoftwareOne

Karl-Heinz Sänger hatte sich im Februar 2024 in den Ruhestand verabschiedet. Jetzt haben bei Damovo Thilo Kramer und Kai-Uwe Schmidt die Geschäftsleitung übernommen. Kramer arbeitet bereits seit über 23 Jahren für Damovo, Schmidt als kaufmännischer Geschäftsführer seit 2014. Ganz neu an Bord ist Mara Mandera. Sie kam vom TÜV Rheinland als Group Director People & Culture und soll in dieser Rolle die Unternehmenskultur von Damovo stärken und weiterentwickeln.

Neue Geschäftsleitung bei Damovo Deutschland

Mara Mandera soll Unternehmenskultur bei Damovo stärken

Nach Abschluss der Zusammenführung von NTT Data und NTT Ltd. zu NTT Data hat das Unternehmen nun einen neuen CEO für das Geschäft außerhalb Japans ernannt. Abhijit Dubey war bisher CEO von NTT Ltd. Nun steht er 150.000 Mitarbeitern vor und ist für ein Umsatzvolumen von 18 Milliarden Dollar verantwortlich.

Abhijit Dubey ist CEO von NTT Data

Personalmeldungen von Herstellern

Nach über 30 Jahren verlässt Gründer und Geschäftsführer Thomas Hoffman die c-entron Software GmbH, die mit ihrer Warenwirtschaft eine All-in-one-Lösung für IT-Systemhäuser anbietet. Seine Nachfolge übernimmt der langjähriger Co-Geschäftsführer Volker Lehnert.

C-entron-Gründer Thomas Hoffmann steigt aus

Kodak Alaris Germany hat Markus Fleischer zum Geschäftsführer bestellt. Fleischer ist seit 2019 bei den Stuttgartern. Er folgt auf Jürgen Krüger, der sechseinhalb Jahre Managing Director für den deutschen Markt bei dem Hersteller von Dokumentenscannern war.

Markus Fleischer übernimmt bei Kodak Alaris

René Claus soll bei Enginsight als Channel Territory Manager den indirekten Vertrieb vorantreiben. Enginsight wurde 2017 in Jena gegründet und bietet ein mittelstandstaugliches SIEM an. Claus war zuvor bei ArcServe, Sophos und Eset.

René Claus geht zu Enginsight

Merano Mettbach, bisher Chief Sales Officer bei Nfon, übernimmt die neu eingerichtete Position des Chief Revenue Officers bei dem Cloud-Telefonie-Spezialisten. Mettbach kam im September 2023 von Cisco Systems als Nachfolger von Vertriebsleiter Thomas Muschalla zu Nfon.

Merano Mettbach wird CRO bei Nfon

Oliver Bibo baut Partnernetzwerk bei Eperi auf

Oliver Bibo hat bei Eperi als Channel Manager für die DACH-Region angefangen. Er kommt von OwnCloud, wo er zuletzt Senior Partner Manager war. Mit der Verpflichtung von Bibo will der deutsche Verschlüsselungsexperte das Partnergeschäft ausbauen.

Robert Paulus war mit seinem eigenen Unternehmen seit 2019 Partner von CybeReady. Jetzt wechselte er als zum Regional Sales Manager DACH zu dem Anbieter von Security Awareness Trainings. Sein Vorgänger Dirk Rausse verantwortet jetzt neben der DACH-Region auch die Region "Nordics".

CybeReady holt Robert Paulus als Regional Sales Manager

Miguel Maia hat bei A10 Networks als Channel Manager DACH angefangen. Maia ist seit mehr als 20 Jahren im IT-Channel tätig. Er startete bei Entrada (später Westcon) und war später im Channel-Vertrieb bei Barracuda und Palo Alto Networks.

A10 Networks stärkt Channel-Engagement

Personalmeldungen von Verbundgruppen und Kooperationen

Miguel Rodriguez ist schon seit über 20 Jahren bei Synaxon, zuletzt als Mitglied der Geschäftsleitung und als Verantwortlicher für das Handelsgeschäft der Synaxon Projekt- und Handels GmbH. Zum 1. Januar 2025 wird er jetzt die durch den Weggang von Frank Roebers frei gewordene Stele im Vorstand besetzen.

Miguel Rodriguez wird neues Vorstandsmitglied bei Synaxon

Zur "Summer Convention 2024" hat Euronics neben der neuen Strategie auch einige Personalien kommuniziert. Unter anderem soll der - nach dem überraschenden Abgang von Jochen Mauch und Michael Rook Ende 2024 - nur noch aus Benedict Kober und Denis-Benjamin Kmetec bestehende Vorstand der Verbundgruppe wieder vergrößert werden soll. Ein drittes Mitglied soll das Gremium verstärken. Wer das sein wird und wann die Position besetzt wird, wollte die Verbundgruppe allerdings noch nicht verraten.

Bereits sicher ist dagegen eine Veränderung im Category Management von Euronics: Kai Kürpick, der bisherige Bereichsleiter strategischer Einkauf, verlässt die Verbundgruppe auf eigenen Wunsch. Seine Aufgaben übernehmen Björn Abels, bisher Bereichsleiter Einkauf, und Sebastian Greul, bisher Leiter Category Management Elektrokleingeräte.

Euronics stellt Category Management neu auf