Ab- und Zugänge auf wichtigen Positionen sagen immer auch etwas darüber aus, wie es der Firma geht: Holt man einen Sanierer oder eine Wachstumsexpertin? Ist der neue ein alter Hase oder ein Quereinsteiger? Wird eine Stelle im Zuge einer Expansion neu geschaffen oder werden Verantwortungsbereiche zusammengelegt, "um Synergien zu heben"? Bei ChannelPartner haben Sie die Antworten auf diese Fragen mit unserer aktuellen Personenberichterstattung aus dem Channel immer tagesaktuell im Blick - und einmal im Monat mit dem LinkedIn-Newsletter gesammelt im Postfach.

Personalmeldungen von Dienstleistern

Ulf Glöckner steigt auf die Konzernebene von Sopra Steria Next auf und übernimmt dort die neu geschaffene Rolle des Public Sector Practice Lead. Seine Nachfolge als Leiter von Sopra Steria Next in Deutschland übernimmt Michael Buttkus. Er kommt von der Management- und Strategieberatung Horváth und bringt eine fast 20-jährige Erfahrung in den Bereichen Unternehmenstransformation, Performance Management, Digitalisierung und Implementierung mit.

Neuer Chef bei Sopra Steria Next Deutschland

Bei Ratiodata folgt Martin Beyer auf Jürgen Brinkmann, der nach zehnjähriger Tätigkeit im Aufsichtsrat diesen Posten im Dezember 2023 aufgab, um sich auf seinen Job als Vorstandsvorsitzender der Brawo Group zu konzentrieren. Beyer bringt bereits umfangreiche Erfahrungen mit Ratiodata mit. Als Vorstandssprecher der Atruvia AG, der Muttergesellschaft von Ratiodata, arbeitet er mit dem IT-Dienstleister aus Münster bereits seit Dezember 2013.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender bei Ratiodata

Paul Saleh hat Atos verlassen. Neuer CEO beim krisengeschüttelten und finanzschwachen Dienstleister ist Jean-Pierre Mustier. Er war bisher Vorsitzender des Verwaltungsrats bei Atos. Mustier gilt in Frankreich als sanierungserfahrener, detail- und mathematikverliebter Kontrollfreak - und war damit bei der Unicredit-Bank schon einmal ausgesprochen erfolgreich.

Atos-CEO gibt schon wieder auf

Adesso Orange, die für das SAP-Business zuständige Tochter der Adesso Group, hat Michael Bloß zum neuen Chief Sales Officer (CSO) und Markus Ingelmann zum neuen Chief Revenue Officer (CRO) ernannt.

Adesso Orange erweitert Führungsteam

David Chétrit ist seit 2016 bei Kudelski Security beschäftigt. Zuletzt war er als EMEA-Chef für den Ausbau des Geschäfts in dieser Region verantwortlich. Jetzt löst Jacques Boschung als CEO ab, der den Schweizer IT-Security-Dienstleister verlassen hat.

David Chétrit rückt bei Kudelski Security zum CEO auf

Nach Stationen bei Also, Fujitsu und Lancom ist Uwe Neumeier jetzt erstmals bei einem IT-Dienstleister: Er hat als Vorstand beim eine neue Stelle als neuer Vorstand im Kirchlichen Rechenzentrum Südwestdeutschland angefangen. Das KRZ-SWD ist mit dem Gründungsjahr 1972 bereits eine altehrwürdige Einrichtung und heute einer der führenden IT-Dienstleister für Kirchen, Diakonie und Caritas.

Uwe Neumeier startet beim KRZ-SWD

Kevin von Gamm hatte die Citadelle Systems AG im Mai verlassen. Zum 1. August nahm sein Nachfolger Sascha Kurth die Arbeit auf. Er ist seit 2003 im IT-Umfeld tätig unter anderem als IT-Management-Berater mit über zehn Jahren Erfahrung sowie mit zwölf Jahren Erfahrung in der Service-Provider- und Systemhaus-Branche.

Sascha Kurth wird CFO und COO bei Citadelle

Salesforce-Partner Salesfive ernennt Bernd Meier zum Geschäftsführer. Meier blickt auf eine 35-jährige Karriere in der IT-Branche zurück. 20 Jahre davon war er auf Führungspositionen tätig, davon acht Jahre bei den Salesforce-Partnern Accenture und Arlanis Reply.

Salesfive erweitert Geschäftsleitung

Marcel Kappestein hat von Avenga zur Digitalagentur TWT gewechselt. Dort ist er als einer der drei Geschäftsführer für das Wachstum, die Unternehmenskommunikation und die strategische Marktpositionierung zuständig. Beim IT-Dienstleister Avenga war Kappestein zweieinhalb Jahre als Geschäftsführer Deutschland tätig.

Marcel Kappestein geht zur Digitalagentur TWT

Next Munich hat sich in der jüngeren Vergangenheit von der Digitalagentur zum Softwarehaus gewandelt, das auch kundenindividuelle Apps entwickelt sowie strategische Beratung, Konzeptentwicklung und Implementierung von iOS- und Android-Apps übernimmt. Stephan Enders hat nun von Serviceplan zu Next Munich gewechselt. Dort bildet er zusammen mit Benjamin Broll und Thomas Garanin das neue Geschäftsführertrio.

Christian Jupe und Josef Lang, die Gründer des Münchner IT-Dienstleisters Provectus Technologies, ziehen sich aus dem Tagesgeschäft zurück. An ihrer Stelle übernehmen Markus Frank, Benedikt Henghuber und Florian Rzytki. Alle drei sind "Provectus-Eigengewächse".

IT-Dienstleister Provectus mit neuem Führungsteam

Personalmeldungen von Herstellern

Zum Start des neuen Geschäftsjahres stellt Cisco Deutschland die Bereiche Channel, Großkunden, SMB und Digitalisierung neu auf. Mit Sven Terwedow, Marcus Gerstmann und Frank Nebgen kann Deutschland-Chef Uwe Peter alle Stellen mit erfahrenen Leuten aus den eigenen Reihen besetzen.

Cisco Deutschland rotiert

Check Point hat die Suche nach einem CEO abgeschlossen. Die Wahl fiel auf Nadav Zafrir. Er wird den CEO-Posten im Dezember übernehmen. Mitgründer Gil Shwed wechselt dann auf den Posten des Executive Chairman. Zafrir war zuletzt Vorstandsvorsitzender von SolarEdge Technologies, einem an der Nasdaq notierten Solar-Technologie-Unternehmen. Erfahrungen im Cybersecurity-Umfeld hat er durch seine frühere Tätigkeit als geschäftsführender Gesellschafter des Risikokapitalfonds Team8.

Check Point Software ernennt Nadav Zafrir zum CEO

Als Vice President Sales und Marketing leitet Steffen Ehl jetzt die Vertriebs- und Marketingaktivitäten von Synology in Deutschland. Frühere Stationen von Ehl waren bei Hitachi, Oracle und Avaya. Bei Synology sind Ehl klare Ziele, eine offene Kommunikation, konsequente Kundenorientierung und ein echter Mehrwert für Vertriebs- und Handelspartner wichtig.

Steffen Ehl leitet Vertrieb und Marketing bei Synology

SASE-Spezialist Cato Networks hat Tuncay Eren als Area Vice President DACH und Eastern Europe verpflichtet. Eren kommt von Talon Cyber Security, das im Dezember 2023 von Palo Alto Networks übernommen wurde. Frühere Stationen waren in Führungspositionen bei Beyond Identity, Crowdstrike, Tanium, Perfect Mobile und F5.

Tuncay Eren wird DACH-Chef bei Cato Networks

NDR-Spezialist ExtraHop hat sich in der DACH-Region personell neu aufgestellt. Fred Tavas ist als Country Manager DACH und CEE auch für das Geschäft in Deutschland verantwortlich. Bei der Channel-Betreuung unterstützt ihn Joern Dierks als Head of Channel, Central & Eastern Europe. Tavas war zuletzt rund vier Jahre bei Trustwave und aktualisierte dort unter anderem das Partnerprogramm. Dierks kommt von der VMware-Security-Sparte Carbon Black und war früher unter anderem bei Forescout und F5.

Fred Tavas leitet DACH-Region bei ExtraHop

Dennis Vogel hat bei NetApp als "Director GSI and Cloud Channel Sales" zusätzliche Verantwortung übernommen. Als Teil der NetApp-Partnerorganisation hat Vogel bereits in den vergangene vier Jahren einen dedizierten Cloud-Channel aufgebaut. In seiner neuen Position wird Vogel diese erfolgreichen strategischen Programme fortführen.

NetApp mit neuem Director GSI und Cloud Channel Sales

Martin Greiwe erweitert den Vorstand beim DMS-Anbieter d.velop und verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marketing. Greiwe verfügt über fast 30 Jahre Berufserfahrung in der Software- und IT-Industrie. Zuletzt war er 20 Jahre für Ratiodata tätig und verantwortete dort als Vorstandssprecher die Key Accounts sowie die Beziehungen zu nationalen und internationalen Partnern.

Neuer Vorstand für Vertrieb und Marketing bei d.velop

Armin Recha hat als Country Manager DACH bei Netskope angefangen. Er übernimmt einen Teil der Aufgaben von Thorsten Eckert, dem ehemaligen Regional Vice President Sales Central bei Netskope, der Anfang des Jahres zu Claroty gewechselt hat. Recha kommt von Acronis, wo er General Manager DACH war. Frühere Stationen von Recha waren unter anderem bei Kaspersky und Ivanti.

Neuer Country Manager DACH bei Netskope

Die Geschäfte der Elatec GmbH aus Puchheim werden jetzt von einer Doppelspitze geführt. Gerhard Burits übernimmt die Rolle des CEOs. Paul Massey, Chef der US-Dependance in Florida, ist COO. Das neue Team ersetzt den bisherigen CEO Robert Helgerth, der in den Ruhestand geht.

Gerhard Burits wird CEO der Elatec-Gruppe

Frank Dehne hat die Führung des Deutschland-Geschäfts von Commvault übernommen. Er kommt von der Software AG. Dort war er zuletzt Area Vice President Sales & Country Lead Germany. Peter Kayi, sein Vorgänger bei Commvault, hat das Unternehmen nach knapp vier Jahren auf eigenen Wunsch verlassen.

Frank Dehne leitet Deutschland-Geschäft bei Commvault

Apptio ist Anbieter von Software für Technology Business Management (TBM) - und seit gut einem Jahr einen IBM-Tochter. Andreas Junck als Regional VP für den Sales-Bereich in der DACH-Region soll nun den Ausbau von Partnernetzwerken forcieren.

Andreas Junck will bei Apptio Partnernetzwerke ausbauen

Cedric Rühlicke bildet zusammen mit Volker Rühlicke, bisher alleiniger Vorstand und seit 27 Jahren im Unternehmen, das neue Vorstandsduo bei Aquado. Volker Rühlicke übernimmt dabei die Position des Vorsitzenden. Cedric Rühlicke ist Sohn des Firmengründers Frank Rühlicke. Er hatte nach einer Ausbildung zum Anwendungsentwickler im Familienunternehmen als Entwickler in Regensburg und Database-Administrator in Würzburg gearbeitet.

Neuer Vorstand bei Aquado

HP hatte Alexander Dorn vom Director Endkunden Vertrieb zum Director End User Sales Center of Excellence befördert. Auf den dadurch vakant gewordenen Posten des Geschäftskundenvertriebschefs rückte am 1. August 2024 Florian Beiter. Er war bei HP zuletzt als Category Verantwortlicher Workplace Solutions in Zentral- und Osteuropa tätig.

Florian Beiter übernimmt Geschäftskundenvertrieb bei HP

Die Proalpha-Unternehmensgruppe hat zum 1. Juli Michael Wüstemeier auf die neugeschaffene Position des "President ERP" berufen. Er verantwortet damit alle Lösungen der ERP-Kernanwendungen von Proalpha. Wüstemeier ist seit 16 Jahren im Unternehmen. Zuletzt war er Chief Operating Officer ERP und Mitglied der Geschäftsleitung.

Proalpha befördert Michael Wüstemeier

Rückblick

Channel-Personalmeldungen aus dem Juni 2024

Channel-Personalmeldungen aus dem Mai 2024

Channel-Personalmeldungen aus dem April 2024