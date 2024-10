Personalmeldungen von Herstellern

Bei AVM haben im Zuge des Generationenwechsels der bisherige CEO Johannes Nill und Mitgründer Ulrich Müller-Albring in den Beirat gewechselt. Die Stelle als CEO hat Jan Oetjen übernommen. Er war zuvor unter anderem für die E-Mail-Anbieter Web.de und GMX sowie für den Werbevermarkter United Media verantwortlich. Zuletzt war Oetjen Vorstandsvorsitzender der 1&1 Mail & Media Applications SE. AVM-Mitgründer Peter Faxel bleibt als CTO in der Geschäftsführung. Der gehört neben ihm und Oetjen auch CFO Jan-Christian Werner an.

Jan Oetjen wird CEO bei AVM

Stefan Sommer ist neuer Vice President Europe für die Monitormarken AOC und MMC. Sommer übernimmt damit die Aufgaben von Thomas Schade, der noch bis Ende des Jahres in der Organisation tätig sein wird, um die Übergabe zu koordinieren. Schade war seit 2009 in seiner Zeit als Vice President Europe bei MMD und AOC maßgeblich an der Etablierung und dem Ausbau der Präsenz der beiden Marken AOC und Philips Monitore in Europa beteiligt. AOC vermarket Geräte unter dem eigenen Label, während MMC die mit Philips-Label ausgezeichneten Modelle als Markenlizenzpartner vertreibt.

Wechsel an der Europaspitze bei AOC und MMC

Thomas Uber und Benedikt Weber verfügen beide über langjährige Erfahrung als Business Unit Manager innerhalb der Unternehmensgruppe Applord. Bei deren DMS-Sparte ecoDMS haben sie jetzt die Leitung übernommen. Sie lösen die beiden Gründer und bisherigen Geschäftsführer Helge Lühmann und Michael Schmitz, die Gesellschafter des Unternehmens bleiben.

Neue Geschäftsführung bei ecoDMS

Hanne Sjøberg tritt bei Schneider Electric als VP IT Channels Europe der Secure Power Division die Nachfolge von David Terry an. Der leitet nun das neu geschaffene Ökosystem für Künstliche Intelligenz des Unternehmens. Bevor Sjøberg 2016 zu Schneider Electric kam, war sie Geschäftsführerin bei Tech Data Dänemark.

Hanne Sjøberg mit neuer Aufgabe bei Schneider Electric

NinjaOne hat Andre Schindler zum Senior Vice President of Global Sales ernannt. In seiner neuen Rolle als weltweiter Vertriebsleiter steuert Schindler das weltweite Team für Account-Management und Sales-Development. Seine Aufgaben als General Manager für EMEA bei NinjaOne wird Schindler auch weiterhin wahrnehmen.

NinjaOne befördert Andre Schindler

Stefan Rabben hat den Arbeitgeber gewechselt, bleibt aber dem Thema Privileged Access Management (PAM) treu: Nach rund sechs Jahren bei Wallix baut er jetzt als Regional Sales Director bei Fudo Security den Channel auf. Ziel des Anbieters aus Polen ist der Mittelstand. Da will er mit Einfachheit punkten. Distributionsverträge mit Elovade und Boll gibt es bereits, ein Nato-Sicherheitszertifikat bescheinigt, dass man durchaus auch ambitionierte Projekte bewältigen kann.

Stefan Rabben baut Channel für Fudo Security auf

Das tschechische Unternehmen VSHosting ist seit einem Jahr auch in Deutschland aktiv. Nun wird das Team mit Torben Krause um einen Key Account Manager und mit Jannik Kloeckner um einen Cloud Solution Consultant erweitert. Krause war früher unter anderem bei Dogado Partners und Topas Electronic AG. Kloeckner kam nach Stationen bei Sixt und Brainymotion über Claranet und Alibaba Cloud in die Cloud-Branche.

VSHosting stärkt Vertrieb in Deutschland

Rodion Amin leitete bereits von 2013 bis 2016 als Senior Manager das European Marketing Center bei der Kyocera Document Solutions Europe B.V., jetzt ist er als Group Director Marketing zurückgekehrt. Amin berichtet an Dietmar Nick, CEO von Kyocera Document Solutions Deutschland und verantwortete die strukturelle und digitale Transformation in Marketing, Vertrieb und Service in der Region EMEA. Amon kommt vom Dienstleister 3Pii, frühere Stationen waren bei Canon und Océ.

Rodion Amin kehrt zu Kyocera zurück

Kenneth M. Overgaard-Nielsen ist bei Computop als Chief Operation Officer (COO) an die Seite von CEO und Gründer Ralf Gladis, CTO/ CSO Stephan Kück und CFO Thomas Egglseder getreten. Seine Verantwortungsbereiche sind die Abteilung Business Solutions, die Prozesse und interne Systeme umfasst, und die Abteilung Merchant Services, die Computop-Kunden bei der Anbindung unterstützt und technische Fragen beantwortet. Darüber hinaus soll der 35-Jährige kommerzielle Prozesse für Marketplace Payments und die Automatisierung von Prozessen für das KMU-Geschäft vorantreiben, das Computop indirekt für White Label-Kunden wie Banken und Acquirer abwickelt.

Computop beruft neuen COO

Starface hat für sein Geschäft in Österreich Joachim Fischer als Country Manager verpflichtet. Fischer hat im Bereich Nachrichtentechnik absolviert und einen Master in Marketing und Vertrieb der Donau-Universität Krems. Frühere Stationen des 48-Jährigen war bei Nfon als Head of Partner Development sowie als Managing Director für Österreich und Polen, bei Microsoft las Leiter des Hosting Channels, wieder bei Nfon als Vertriebschef und beim Telekommunikationsanbieter Kabelplus als Leiter Verkauf und Produktmanagement.

Joachim Fischer leitet Starface Österreich

Sebastian Spicker hat bei IFS als Managing Director DACH angefangen. Für seine Aufgaben bringt er Erfahrungen aus über 25 Jahren IT- und Softwarevertrieb mit. Er war zuvor unter anderem bei SAP, Xerox, Vodafone, Hitachi, GE und ServiceNow tätig. Zuletzt war er Senior Director Enterprise Sales und Sales Growth Specialist bei Databricks.

Sebastian Spicker leitet IFS DACH

Lukas Sosovicka hat bei der Dataglobal Group Uwe Schwellbach als Chief Financial Officer (CFO) abgelöst. Sosovicka kommt vom Tierklinikbetreiber AniCura, wo er in den vergangenen zwei Jahre als CFO für die Integration und Fusion von rund 30 Unternehmen verantwortlich war. Zuvor war er als Head of Finance & Accounting DACH bei Royal Canin tätig. Die Dataglobal Group entstand 2022 aus dem Zusammenschluss der drei Unternehmen Dataglobal, Eleven Cyber Security und Windream. 2024 trat Vykon der Gruppe bei. Damit offeriert das Unternehmen nun verschiedene Softwarepakete rund um den Digital Workplace.

Neuer Finanzchef bei der Dataglobal Group

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern

Die Sievers-Group hat ihre Geschäftsleitung mit Robert Brockbals, Robin Kuhrt und Martin Welling um drei "Veteranen" erweitert. Alle drei sind nun Prokuristen bei dem IT-Dienstleister. Damit möchte die Sievers-Group die Nachfolge der bisherigen Führungsmannschaft um Klaus Gerdes-Röben und Marco Naber regeln. Brockbals ist schon seit 22 Jahren im Unternehmen, Welling seit 17 Jahren und Kuhrt sogar seit 23 Jahren. Sie kennen daher das Unternehmen sehr gut und verfügen über umfassende Erfahrung im IT-Dienstleistungssektor.

Sievers-Group erweitert Geschäftsführung

Personalmeldungen aus der Distribution

Nach Stationen bei ADN und Arrow ist Silke Hein jetzt Vendor Manager Services DACH bei Exclusive Networks. Hein bringt für diese Aufgabe 23 Jahre Erfahrung in der IT-Distribution mit. "Mit unserem umfangreichen Services-Portfolio ermöglichen wir dem Channel, sich vom Wettbewerb abzuheben und frühzeitig von neuen Chancen im sich rasant wandelnden IT-Markt zu profitieren", sagt Hein über ihren neuen Arbeitgeber. In diesem Jahr habe der Distributor erheblich in den weiteren Ausbau seiner Services investiert, sowohl inhaltlich als auch personell, erklärt Marcus Adä, General Manager von Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH. Er freut sich nun, dass Silke Hein und ihr Team das Services-Thema "proaktiv und gewinnbringend" für die Kunden forcieren werde.

Silke Hein verantwortet Services bei Exclusive Networks

Philipp Mutschler war seit Oktober 2023 bei Soft & Cloud als Vertriebsleiter. Zuvor war über fünf Jahre beim Unternehmensberater Mücke Roth & Company. zuletzt für das Marktsegment "Software & Cloud Solutions". Jetzt hat er als Geschäftsführer Florian Ewald abgelöst, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Gleichzeitig wurde Leonie Huber zum Head of Marketing & Communications ernannt.

Philipp Mutschler wird neuer Geschäftsführer bei Soft & Cloud

Mehr Personalmeldungen aus dem Channel

