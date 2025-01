Werner Theißen hat bei Konica Minolta von Joerg Hartmann die Geschäftsführung in Deutschland und Österreich übernommen. Hartmann verließ das Unternehmen nach Ablauf seines Fünfjahresvertrages auf eigenen Wunsch. Werner Theißen ist bereits seit 1987 im Unternehmen und als Mitglied des Managements seit vielen Jahren an der Transformation zum Technologie- und Managed-Service-Provider beteiligt.

Werner Theißen leitet Konica Minolta

Jürgen Hatzipantelis hat bei Logicalis die Position des CEO in Deutschland übernommen. Er folgt auf Christian Werner, der das Deutschlandgeschäft in den vergangenen acht Jahren geleitet hat. Gleichzeitig hat Logicalis Deutschland die bisher weitgehend eigenständig agierenden Unternehmen Logicalis GmbH, Siticom GmbH und Orange Networks GmbH unter einer einheitlichen Führung zusammengefasst. Hatzipantelis war bereits bisher Geschäftsführer von Siticom und Orange Networks.

Jürgen Hatzipantelis übernimmt bei Logicalis

Kyndryl besetzt die Stelle des Präsidenten Deutschland mit dem Ex-NTT Data-Manager Kai Grunwitz. Er übernimmt den Posten am 6. Januar 2025. Das im November 2021 von IBM ausgegliederte Unternehmen beschäftigt derzeit in Deutschland 825 Personen und hat 2023 in Deutschland Erlöse in Höhe von rund 700 Millionen Euro erzielt. Grunwitz ist seit 30 Jahren in der IT-Branche. Die vergangenen zehn Jahr war er bei NTT Data, unter anderem als Country Manager Germany, SVP Security EMEA sowie als Head of Transformational Portfolio, Innovation & Alliances.

Kai Grunwitz wird Deutschland-Chef bei Kyndryl

Robert Scicolone hat Infinigate zum Ende des Jahres aus gesundheitlichen Gründen verlassen. Seine Nachfolge hat zum 1. Januar 2025 Falk Schwarzenberg angetreten. Er war zuletzt Managing Director bei der Also Enterprise Services GmbH und bringt 14 Jahre Erfahrung in der Distribution mit.

Falk Schwarzenberg übernimmt bei Infinigate Deutschland

Büroring hat die neu geschaffene Stelle des Vorstands Einkauf mit Björn Unfug besetzt. Zudem gibt es mit Julian Lenz nun einen Vorstandsassistenten Vertrieb und Marketing. Unfug war seit 2012 geschäftsführender Gesellschafter des in Willich ansässigen Groß- und Einzelhändlers ABE Associated Brands Europe und war in dieser Funktion Mitglied von Händlerbeiräten, zunächst bei Adveo, später bei der Soennecken eG. Julian Lenz war zuletzt als Gesamtvertriebsleiter des Bereiches LogServ Großhandelsgeschäft bei der Soennecken eG tätig.

Büroring setzt neuen Vorstand ein

Das Schweizer Unternehmen Xorlab bietet eine E-Mail-Security-Plattform an. Mit Candid Wüest hat es sich mit einem prominenten Neuzugang verstärkt. Wüest war zuletzt Vice President of Product Management bei Acronis. Davor hat er sich als Sicherheitsforscher bei Symantec einen Namen gemacht.

Xorlab gewinnt Candid Wüest

Als Distribution Sales Manager DACH soll Selim Heni bei Dropbox den gesamten Channel ausbauen. Er kümmert sich damit nicht nur um die Dropbox-Distributoren Also und Ingram Micro, sondern soll auch das Partnernetzwerk von Dropbox erweitern. Der Schweizer, der seit anderthalb Jahren bei Dropbox im Bereich Vertrieb und Partnerentwicklung beschäftigt ist, bringt dafür auch Erfahrung im Sales bei Softwarehäusern mit.

Neuer Distribution Sales Manager DACH bei Dropbox

Sysob hat Tim Philippeit als technischen Ansprechpartner für Fragen der Reseller verpflichtet. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die kundennahe, technische Beratung rund um Produkte von Netwrix, Fortra und Yubico. Zudem soll der 37-Jährige Fachinformatiker Reseller, Fachhändler und Systemhäuser bei IT-Sicherheitsprojekten unterstützen.

Tim Philippeit berät bei Sysob

Nicht jeder Neuzugang kann in seinen Bewerbungsunterlagen auf zehn erteilte sowie 24 angemeldete Patente verweisen. Jason Ouellette schon - vielleicht hat ihn Elatec auch deshalb als Corporate VP of Innovation & Technical Partnerships verpflichtet. Geholfen haben aber sicher auch mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bereich physische Sicherheit. Die wird er jetzt aus den USA bei dem Puchheimer RFID-Spezialisten einbringen.

Elatec erweitert Führungsteam

Sora Kim verantwortet den Bereich People & Culture bei Materna. Sie übernimmt diese VP-Position von Martin Brochhaus, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Die ausgebildete Juristin bringt über 20 Jahre Erfahrung im HR-Bereich zu Materna mit. Zuletzt war sie Vice President Talent Management & internal Akquisition bei der Deutschen Post DHL Group.

Materna-Gruppe mit neuer HR-Leitung

Andreas Bökemeyer, Jens Spudat und Eckart Meyer

Ab wann ist es eine Personalmeldung wert, wenn man nicht gewechselt hat? Die ChannelPartner-Redaktion ist sich da nicht ganz einig. Bei 35 Jahren Firmenzugehörigkeit ist aber ein kleiner Glückwunsch sicher angebracht. Deshalb geht ein besonderer Gruß an Andreas Bökemeyer, Jens Spudat und Eckart Meyer, die ihr 35-jähriges Firmenjubiläum zusammen mit vielen weiteren, nicht ganz so langjährigen aber trotzdem ebenfalls bewundernswert beständigen Kolleginnen und Kollegen auf der Wortmann-Weihnachtsfeier 2024 begangen haben.

Wortmann ehrt langjährige Mitarbeiter

