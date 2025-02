Personalmeldungen von IT-Dienstleistern und aus dem Fachhandel

Marc Wilczek war zuletzt Geschäftsführer beim deutschen IT-Security-Anbieter Link11. Jetzt hat er als CCO zu Controlware gewechselt. Wilczek bringt fast 30 Jahre Erfahrung in der IT-Branche zu Controlware mit. Vor seiner Zeit bei Link 11 war er unter anderem bei Sophos, CompuGroup Medical und T-Systems. 1996 gründete er sogar ein eigenes IT-Systemhaus.

Controlware erweitert Geschäftsleitung

Alexander Meyer-Benz übernimmt die Vertriebsleitung bei Mahr EDV. Das 1999 in Berlin gegründete Systemhaus beschäftigt mittlerweile über 250 Mitarbeiter an 14 Standorten deutschlandweit. Der Jahresumsatz 2024 betrug 34 Millionen Euro. Meyer-Benz kam von Synaxon. Dort war er seit September 2019 für Vertrieb und Key Account Management verantwortlich - zum Schluss als Head of Sales and Customer Service sowie Mitglied des Executive Boards.

Alexander Meyer-Benz ist Vertriebsleiter bei Mahr EDV

Tom Schröder hat vom finnischen Softwareanbieter Frends zu Think About IT gewechselt. Bei dem IT-Dienstleister hat er die Stelle des Chief Commercial Officer übernommen. Sein Nachfolger bei Frends ist Robert Panholzer. Er leitete bei den Finnen bisher den Channel in Deutschland und tut das auch noch, bis dafür ein Nachfolger gefunden ist.

Tom Schröder wechselt zu Think About IT

Robert Panholzer leitet DACH-Region bei Frends

Zum 1. Januar 2025 hat die ACP IT Consulting GmbH mit Sitz in Aachen ihre Arbeit aufgenommen. Als Geschäftsführer wurde Ex-Cancom-Manager Sven Hancke verpflichtet. Zuvor war ACP IT Consulting nur in Hamburg vertreten.

ACP Consulting startet in Aachen

Die Public Cloud Group (PCG) will das AWS-Geschäft deutlich ankurbeln. Dazu hat sie David Müller und Daniel Meisen gemeinsam an die Spitze dieser Geschäftseinheit gestellt. Müller kommt von der durch PCG 2024 übernommene Kreuzwerker GmbH, Müller leitete die vergangenen zwei Jahre bei PCG den Cloud-nativen Development-Bereich "PCG X Dev", den er auch selbst aufbaute. Die vakante Stelle an der Spitze der "PCG X Dev"-Division übernehmen zwei dort bereits tätige Manager: David Scharfschwerdt und Robin Nemetz. Beide haben Ende 2022 ihre Jobs bei der Public Cloud Group angetreten.

Public Cloud Group baut AWS-Geschäft aus

Philipp Mölders hat Netgo verlassen und Anfang 2025 als Lead Consultant bei Computacenter angefangen. Im Team von Ulf Schade, Unit Director Datacenter & Edge, wird Mölders Kunden im Bereich "Künstliche Intelligenz" beraten. Für diese Aufgabe bringt er einiges an Erfahrung mit, etwa aus der Zusammenarbeit mit Nvidia.

Philipp Mölders wird Lead Consultant bei Computacenter

Sabine Laukemann, seit April 2022 bei Datagroup Vorständin bei für die Bereiche Personal, Unternehmenskommunikation, Organisation, Legal und ESG, schied auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen Ende Januar 2025 aus dem Vorstand aus. Der bisherige Bereichsvorstand Mark Schäfer rückte daher zum 1. Februar 2025 in den Vorstand auf. Sein Nachfolger als Bereichsvorstand Personal ist Gerhard Kaminski.

Datagroup-Vorstand neu besetzt

Stefan Müller, Vorstandsvorsitzender der Expert SE, hat zum 1. Januar 2025 das Amt des Präsidenten des Aufsichtsrats der Expert International GmbH übernommen. Damit löst er Ciaran O'Reilly, CEO von Expert Irland, ab, der sich nach 13 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet.

Expert-Chef Müller übernimmt internationale Rolle

Personalmeldungen aus der Distribution

Nach knapp fünf Jahren bei Komsa wird Pierre-Pascal Urbon das Unternehmen Ende März verlassen. Dann endet sein aktueller Vertrag. Der Vorstandsvorsitzende und Finanzvorstand will dann nicht mehr verlängern. Er verlasse den Distributor "in bestem Einvernehmen", teilt Komsa mit.

Pierre-Pascal Urbon verlässt Komsa

Die Brüder und Firmengründer Volker und Michael Mitlacher waren bisher Geschäftsführer bei Systeam. Stefanie Hoydem, Matthias Mitlacher und Miriam Hirschi, die Kinder von Michael Mitlacher, wurden aber schon länger im Unternehmen in verschiedenen verantwortlichen Positionen eingesetzt. Nun zieht sich Michael Mitlacher aus der direkten Führungsebene zurück und seine Kinder übernehmen zusammen mit seinem Bruder die Geschäftsführung.

Generationswechsel bei Systeam

Nachdem Andreas Bökemeyer als Vertriebsleiter bei Wortmann in den Ruhestand gegangen ist, übernahm sein Stellvertreter Volker Kaps den Posten. Nun gibt es mit Stephan Teinert einen neuen stellvertretenden Vertriebsleiter. Der bringt laut Wortmann nicht nur umfassende Vertriebserfahrung mit, sondern zeichnet sich insbesondere durch seine Expertise im Bereich der Terra Cloud aus, einem strategischen Wachstumsfeld des Unternehmens.

Stephan Teinert wird stellvertretender Wortmann-Vertriebsleiter

Susanne Endress hat zum Jahresbeginn 2025 die Geschäftsführung beim Spezialdistributor Icos übernommen. Als Geschäftsführerin folgt sie dort auf Derk Steffens, der die Übergabe aktiv begleitet hat und sich nun erstmal eine Auszeit gönnt. Zuletzt war Endress Channel-Chefin bei Fortinet.

Personalmeldungen von Herstellern

Edith Wittmann betreut jetzt als Enterprise Commercial Lead das Großkundengeschäft bei Microsoft Deutschland. Ihr Vorgänger, Florian Deter, hat auf die Position des EMEA GPS Enterprise SI Lead gewechselt. Wittmann leitete zuvor drei Jahre lang das Partnergeschäft von Microsoft in Deutschland. Diese Stelle ist vorerst nicht besetzt, eine Nachfolger oder eine Nachfolgerin wird aber gesucht.

Edith Wittmann betreut Großkundengeschäft bei Microsoft

Der Vorstand der Dvelop AG hat sich neu zusammengesetzt. Firmengründer Christoph Pliete verließ das Gremium. Für ihn rückte Technik-Chef Nico Bäumer nach. CEO Rainer Hehmann übernimmt die Verantwortung für den neu geschaffen Vorstandsbereich "Delivery und Service Excellence". Stephan Held bleibt Finanzchef und der Ex-Ratiodata-Geschäftsführer Martin Greiwe verantwortet weiterhin Vertrieb und Marketing.

Christoph Pliete wechselt in den Dvelop-Aufsichtsrat

Fred Voccola hat seine Aufgaben als CEO bei Kaseya niedergelegt und als Vice Chairman in das Board des Unternehmens gewechselt. Er war zuvor rund zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens. Ein Nachfolger wird derzeit jedoch noch gesucht. Der soll den inzwischen recht breit aufgestellten Anbieter, der auf einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von über 1,5 Milliarden Dollar kommt, dann womöglich auch an die Börse führen.

Kaseya sucht neuen CEO

Der deutsche Verschlüsselungsspezialist Eperi hat Ömer Tekin, zuletzt Team Lead Sales bei dem Unternehmen, zum Head of Sales befördert. In der Position verantwortet er die Vertriebsaktivitäten für das gesamte Produktportfolio.

Eperi ernennt neuen Head of Sales

Frescout Technologies hat Olly Carter zum Senior Channel Sales Director, EMEA & APJ befördert. Carter bringt für seine neue Aufgabe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Führung von Channel-Teams mit. Zuletzt war er bei Forescout Channel Sales Director Northern Europe, frühere Stationen seiner Laufbahn waren unter anderem bei Sophos, Symantec und Secure Computing im Channel.

Forescout mit neuen Channel-Chef für Europa

Alexander Hecker hat bei Cherry die Leitung der neuen Geschäftseinheit Peripherals übernommen und ergänzt zugleich als Managing Director der Cherry S.A.R.L. und der Cherry Americas LLC das Management der Cherry SE. Frühere Stationen von Hecker waren bei Eora, Sonos, Microsoft und Sony. Zu seinen Aufgaben bei Cherry gehören unter anderem die Einführung eines neuen Partnerprogramms sowie der Aufbau eines nachhaltigen Distributions- und Retailer-Netzwerks für Europa.

Cherry SE ernennt Alexander Hecker zum VP

Gerald Berchtenbreiter hat nach fünf Jahren als Leiter Gesamtvertrieb und Handelsmarketing Agfeo verlassen. Seine Aufgaben übernimmt kommissarisch Geschäftsführer Michael Born. Partnern stehen weiterhin ihre gewohnten Ansprechpartner sowie das gesamte Agfeo-Vertriebsteam zur Verfügung, teilt der Hersteller mit. Bei Berchtenbreiter bedankt er sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.

Gerald Berchtenbreiter hat Agfeo verlassen

SAX Power, Hersteller von Heimspeichern, ist vor allem in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz präsent und unterhält dort ein Netzwerk von rund 800 Servicepartnern. Jetzt soll Matthias Offermann die Aktivitäten nördlich des Weißwurstäquators voranbringen. Offermann war zuletzt bei GreenAkku Head of Sales tätig und bringt daher Vertriebserfahrung bei Solarspeichern mit.

Matthias Offermann soll für SAX Power den Norden erschließen

