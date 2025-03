Personalmeldungen aus der Distribution

TK-Distributor Herweck baut sich mit dem Geschäftsbereich IT-Com ein zweites Standbein mit IT-Produkten auf. Dafür braucht es auch neue Leute mit Erfahrung in diesem Umfeld - so wie Wilhelm Blenz-Martiny. Er kommt von Asus, wo er zuletzt das Notebook- und Desktop-PC-Geschäft mit der Media-Saturn-Holding in Deutschland und Österreich verantwortete. Bei Herweck wird er als Teamleiter Vertrieb der Business Unit IT-Com unter anderem die Supply Chain mit automatisierten Lösungen und digitalen Prozessen optimieren, Serviceangebote entwickeln, die Systemhauskunden den Alltag erleichtern und die Geschäftsbeziehungen zu ihnen ausbauen.

Neuer IT-Com Vertriebsleiter bei Herweck

Nach über zwei Jahrzehnten bei Brodos geht Frank Lüttjohann Ende März in den wohlverdienten Ruhestand. Zum 1. April übernimmt dann Alexander Kehl die vertriebliche Verantwortung als Direktor Fachhandel bei dem Distributor. Kehl bringt dafür über 20 Jahre Erfahrung in der Mobilfunkbranche mit. Er ist bereits seit fünf Jahren bei Brodos und hat sich in dieser Zeit bereits auf die neuen Aufgaben vorbereiten können.

Brodos mit neuem Ressortleiter

Über 27 Jahren hatte Bernd Prütting bei der MediaCom IT-Distribution den Posten des CEO inne. Prütting gründete das Unternehmen 1997 und entwickelte es zum Spezialdistributor für Storage Media und Energy Produkte. Jetzt ist es Zeit für einen Wechsel. Übernommen hat Matthias Breuer. Breuer war von 2002 bis 2005 bei MediaCom als Key Account Manager und danach über zehn Jahre bei Verbatim im Vertrieb. Nach einem mehrjährigen Ausflug in die Schmuckbranche kehrt er jetzt als Geschäftsführer zu MediaCom zurück.

Geschäftsführerwechsel bei MediaCom

Jürgen Szieber, Einkaufsleiter bei Api, rückte vor einem Jahr in die Geschäftsleitung auf. Mitte Februar verstarb er völlig überraschend. Szieber begann bei Api vor über 13 Jahren als Leiter der Niederlassung Nürnberg und Produktmanager im Netzwerk-und Storage-Bereich. " Sein plötzlicher Tod hinterlässt eine tiefe Lücke - nicht nur geschäftlich, sondern vor allem auch menschlich, denn er war ein von allen überaus geschätzter Kollege", teilte Api mit.

Api trauert um Jürgen Szieber

Personalmeldungen von IT-Dienstleistern und Systemhäuern

Als Leiter "Solution Sales & Development" tritt Knuth Molzen bei Computacenter Deutschland die Nachfolge von Detlef Linde an. Der wird das Unternehmen Ende 2025 verlassen und in Ruhestand gehen. Damit hat er noch genug Zeit, seinen Nachfolger umfassende einzuarbeiten.

Knuth Molzen geht zu Computacenter

Die Adesso Insurance Solutions GmbH hat ihre Geschäftsleitung erweitert. Neu im Führungsteam ist Sven Schlünzen. Er kam vom Hamburger Systemintegrator Ikor. Davor arbeitete Schlünzen über 14 Jahre bei der Zurich Versicherung. Die war 1998 der erste Großkunde von Adesso - und damit quasi der Ursprung der jetzt als Adesso-Tochter agierenden Adesso Insurance Solutions. In seiner Funktion als Managing Direktor berichtet Schlünzen direkt an Andreas Nolte, Sprecher der Geschäftsführung bei Adesso Insurance Solutions.

T.Con, SAP-Gold-Partner aus Niederbayern, baut die Führungsriege um: T.Con-Gesellschafterin Eva Heuer löst als Finanzchefin Mitgründer Michael Gulde ab. Der leitete die Finanzen des SAP-Systemhauses seit über 25 Jahren und scheidet Ende 2025 aus dem operativen Geschäft aus. Die bisherigen Aufgaben von Heuer als Personalleiterin übernimmt Volker Schröck, der bereits seit 15 Jahren für T.Con tätig ist, zuletzt als "People & Culture"-Lead.

T.Con baut Geschäftsführung um

Daniela Bünger hat bei der Conet Technologies Holding die Position des Chief Financial Officer übernommen. Sie war zuletzt über zehn Jahre bei Atos in unterschiedlichen Positionen als CFO / Senior Vice President Finance im In- und Ausland tätig. Frühere Stationen waren als CFO und Mitglied des Vorstands bei der Software AG sowie bei als Managementberaterin bei Accenture.

Daniela Bünger ist CFO bei Conet

FTI Consulting berät Unternehmen in Transformationsphasen, etwa nach Übernahmen durch Private-Equity-Gesellschaften. Die Beratung umfasst auch IT-Services wie Datensichtung und IT-Migrationsprojekte. Das in den USA gegründete Unternehmen beschäftigt über 8.300 Mitarbeiter in 34 Ländern. Jetzt wurde der bisherige DACH-Geschäftsführer Renato Fazzone zum EMEA-Chef berufen, die Leitung der DACH-Region übernimmt Christian Säuberlich. Er kommt von der deutschen Tochter FTI Andersch.

FTI Consulting mit neuem Deutschland Chef

Personalmeldungen von Herstellern

Lukas Boldrino hat als Partner Business Development Manager DACH zu Trend Micro gewechselt. Er kommt von Materna Radar Cyber Security. Dort war er fast vier Jahre, zuletzt als Head of Presales. "Mein Ziel ist es, Partnerschaften auf Augenhöhe zu schaffen, bei denen beide Seiten miteinander wachsen und voneinander profitieren", erklärt Boldrino.

Lukas Boldrino startet bei Trend Micro

Heinekingmedia, Spezialist für Collaboration- und Digital-Signage-Systeme, will den Vertrieb über Partner deutlich ankurbeln und damit auch neue Kundengruppen erschließen. Die Verantwortung dafür hat Gina Brauße als Senior Vice President Channel übernommen. Sie ist seit 2019 beim Unternehmen und wird zunächst ein Team aus Territory-Managern aufbauen.

Gina Brauße baut Channel für Heinekingmedia auf

Aryaka die Position des Directors für Partnerschaften und Channels mit Elad Tzur besetzt. Er zeichnet bei dem US-Anbieter von Unified-SASE-Lösungen-as-a-Service für neue Kooperationen und Vertriebskanäle in der DACH-Region, Benelux sowie Mittel- und Osteuropa verantwortlich. Tzur war zuletzt Director of Partnerships & Channels bei Check Point Software Technologies. Zu seinen früheren Stationen zählen Führungspositionen bei Dig Security (von Palo Alto Networks übernommen), MImecast und SafeNet (heute Thales).

SASE-Anbieter Aryaka stärkt Channel-Präsenz

AMD hat die Stelle des Head of VAR & SI Commercial Sales mit James Blackman besetzt. Blackman bringt insgesamt über 30 Jahre Erfahrung für seine Aufgabe mit, bei AMD ist er seit 2018. Er betreute bisher das AMD-Geschäft mit HP.

AMD will Channel in EMEA stärken

Scality hat Emilio Roman zum globalen Chief Revenue Officer (CRO) ernannt. Roman kommt von Bitdefender, wo er über viereinhalb Jahre als Europa-Vertriebschef tätig war. Zuvor (2014 bis 2020) war er schon einmal bei Scality, damals als EMEA-Chef. Davor war Roman über zehn Jahre bei Fortinet.

Scality holt Emilio Roman als Chief Revenue Officer

Lowcode-Plattform-Anbieter OutSystems hat Thore Rabe zum Regional Vice President für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Osteuropa ernannt. Rabe ist Nachfolger von Christoph Volkmer, der zum Jahresende 2024 in den Ruhestand ging, und verantwortet die Bereiche Pre-Sales, Sales, Marketing, Professional Services sowie Customer Success und Customer Service. Er soll zudem die Marktpositionierung der KI-gestützten Low-Code-Plattform stärken.

OutSystems holt Thore Rabe als RVP

Aus einem losen Verbund im Handwerk etablierter Softwarehersteller (darunter Taifun Software und M-Soft) entstand 2023 die OneQrew-Gruppe. Die wird von Technologieinvestor LEA Partners aus Karlsruhe unterstützt. Mit dem neuen Führungsduo Benno Quade und Christoph Stoica, das die Unternehmensgründer Stephan Unser und Dominik Hartmann ablöst, geht die Gruppe neue Wachstumsziele an. Beide bringen viel Erfahrung in der Software-Branche mit: Quade war zuletzt als COO bei der Software AG, Stoica ist seit 1997 im deutschen Software-Channel (Novell, NetIQ, Micro Focus) und kommt von Sage.

OneQrew-Gruppe ernennt Doppelspitze

Link11 hat Maximilian Haakh als Chief Financial Officer (CFO) in die Geschäftsführung geholt. Mit seiner Expertise im Bereich Mergers & Aquisitions soll er Link11 auch beim weiteren Wachstum unterstützen. Der Geschäftsführung des IT-Security-Spezialisten gehören neben Haakh auch Jens-Philipp Jung (CEO), Karsten Desler (CTO) und Rolf Gierhard (CRO) an.

Link11 erweitert Geschäftsführung

Forcepoint hat Timothy Puccio als Global Channel Chief verpflichtet. Puccio war zuletzt als Senior Vice President bei Delinea für Channel und Allianzen weltweit verantwortlich. Frühere Stationen waren bei Login VSI, beim UCC-Anbieter Fuze, bei Carbonite (jetzt Teil von OpenText) und bei HPs Software-Sparte - immer bei der Chnanel-Betreuung respektive im Vertrieb.

Forcepoint ernennt neuen Channel-Chef

Canon hat Shinichi "Sam" Yoshida als Nachfolger von Yuichi Ishizuka zum neuen Präsidenten und CEO für die EMEA-Region ernannt. Ishizuka geht nach 44 Jahren bei Canon in den Ruhestand geht. Yoshida war zuvor in den USA tätig, wo er die Position des EVP & General Manager der Marketing Strategy Unit sowie die des Chairman & CEO von Canon Solutions America und Canon Financial innehatte.

Canon holt Shinichi Yoshida aus den USA

