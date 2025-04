Personalmedlungen von IT-Dienstleistern und Systemhäusern

Holger R. Müller hat die Stelle des Co-Geschäftsführers beim Bechtle Systemhaus Dortmund angetreten. Er teilt sich diese Position mit dem bisherigen Geschäftsführer Frank Wrede. Müller blickt auf eine fast 30-jährige IT-Karriere zurück. Er war zuletzt Geschäftsführer der Adesso as a Service GmbH und leitete zuvor fast fünf Jahre lang als COO das Tagesgeschäft beim Kölner Cloud-Infrastruktur-Provider Plusserver.

Holger R. Müller wechselt von Adesso zu Bechtle

Stefan Kleemann hat die Geschäftsführung der Teccle Wave GmbH übernommen. Er vertritt gleichzeitig als Professional Services Lead die gesamte Teccle-Gruppe - in der mittelfristig die Brands der Teccle-Group-Mitglieder aufgehen werden. Die vergangenen sieben Jahre war Kleemann als Direktor für das Managed-Service-Geschäft bei Cancom.

Stefan Kleemann übernimmt Führungsrolle bei der Teccle Group

Der Aufsichtsrat von Cancom hat den Vertrag des aktuellen CEO Rüdiger Rath vorzeitig verlängert. Er läuft jetzt bis Ende 2029. Rath kam im Oktober 2021 von Logicalis zu Cancom und übernahm dort im November 2022 den CEO-Posten. Seitdem bildet er gemeinsam mit CFO Thomas Stark das Vorstandsteam.

Rath bleibt Cancom-CEO

Nach Stationen bei Cancom, TD Synnex, Also, AHD und Pironet ist Stefan Wahlscheidt wieder zurück beim Wuppertaler IT-Dienstleister Bohnen IT. Bei dem mittelständischen IT-Dienstleister war er schon mal tätig - bis er vor etwas über 12 Jahren zu Tech Data wechselte.

Stefan Wahlscheidt kehrt zu Bohnen IT zurück

Bei Synaforce soll Marcel Sternkopf als Chief Sales Officer (CSO) neue Partner und Kunden gewinnen. Die Ernennung von Sternkopf ist Teil der Nachfolgeregelung, die Firmengründer und CEO Peter Hartl getroffen hat und mit der in dem rasch wachsenden Unternehmen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt wird. Neben Sternkopf besteht das Führungsteam von Synaforce zudem aus Peter Hartl (CEO), Andreas Braidt (Co-CEO), Tobias Lehner (CTO) und Hannes Beierlein (CMO).

Marcel Sternkopf wechselt zu Synaforce

Tietoevry ist einer der größeren SAP- und Microsoft-Partner in Deutschland. Mit Lukas Keller hat das Unternehmen jetzt einen neuen Head of Market Germany verpflichtet. Er kam 2022 als Marketingleiter Österreich zu Tietoevry und war zuletzt als Head of Business Development New Markets für die Geschäftsentwicklung in allen Märkten außerhalb der USA und der nordischen Länder zuständig. Keller hat aber schon eine lange und vielfältige Karriere in der IT-Branche zurückgelegt: Er war zuvor unter anderem bei Apple, Adobe, Microsoft und Accenture.

Lukas Keller leitet Deutschlandgeschäft von Tietoevry

Die Handz.on GmbH wurde 2008 gegründet hat sich als Digitalisierungs-Enabler und Spezialist für Enterprise Service Management etabliert. Jetzt haben sich die Münchner mit gleich vier neuen Kräften verstärkt. Neu an Bord sind die Solution Experten Oliver Bösing, Luca Herrmann, Stefan Löhnert und Thomas Kretschmann.

Neue Mitarbeiter bei Handz.on

Personalmeldungen von Herstellern

Hewlett Packard Enterprise (HPE) hat Susanne Kummetz für das Storage-Geschäft in Deutschland verpflichtet. Kummetz war seit Oktober 2022 als "Director Commercial Segment" bei NetApp. Zuvor arbeitete sie über 16 Jahre bei Hewlett-Packard beziehungsweise nach der Aufspaltung bei HP, zuletzt als Director Commercial and Consumer Channel Sales.

"Es war mir wichtig, für den deutschen Markt eine starke Führungspersönlichkeit zu finden, die zusammen mit unseren Channelpartnern die nächste Wachstumsstufe einleitet", begründet Till Stimberg, Leiter des Geschäftsbereich Data Services & Storage in der HPE-Region Central Europe, die Wahl. "Susanne bringt genau die Energie und Erfahrung mit, die es dazu braucht."

Susanne Kummetz startet bei HPE

Bernhard Fauser verlässt HP Ende April. Sein Nachfolger an der Spitze des Zentral- und Osteuropageschäfts wird Michael Boyle. Fauser war seit 1994 in verschiedenen Positionen bei HP tätig. Nach neun Jahren bei Lenovo kehrte er dann 2018 zu HP zurück. Michael Boyle war bei HP zuletzt als Senior Vice President für das weltweite Großformatgeschäft zuständig. In den vergangenen zehn Jahren hatte er einige Führungspositionen bei HP in Singapur, Sydney und Barcelona inne.

Bernhard Fauser verlässt HP

Nutanix positioniert sich aktiv als technische Alternative zu VMware - ist aber auch schon häufiger neue Heimat für ehemalige VMware-Mitarbeiter geworden. Horst Robertz, der neue Director Public Sector & Healthcare, hat ebenfalls eine lange VMware-Historie. Er war dort über 13 Jahre, zuletzt als Senior Director Public Sector & Healthcare. Zu Nutanix kommt er aber von einem Beratungsspezialisten für den Public Sector (PD - Berater der Öffentlichen Hand GmbH) zu Nutanix.

Nutanix verpflichtet Director Public Sector & Healthcare

Nach 23 Jahren wechselt Ralf Koenzen in den Aufsichtsrat von Lancom Systems. Außerdem bleibt er dem von ihm 2002 gegründeten Unternehmen als Geschäftsbereichsleiter Networks & Cybersecurity erhalten. Die Geschäftsführung übernehmen der bisherige Vertriebschef Robert Mallinson und Neuzugang Constantin von Reden als Doppelspitze.

Lancom mit neuer Geschäftsführung

Plusserver hat Peter Höhn zum Chief Commercial Officer (CCO) ernannt. Er folgt in dieser Position auf Manuel Ohnacker, der im September 2024 zum IT-Dienstleister Evoila wechselte. Höhn bringt langjährige Berufserfahrung in der Cloud-Branche und im Channel-Business mit. Die vergangenen acht Jahre verantwortete er das Service-Provider-Geschäft bei VMware. Davor leitete er fast vier Jahre die Abteilungen Sales, Presales und Marketing beim französischen Cloud Provider OVHcloud in Deutschland

Neuer CCO bei Plusserver

Lip-Bu Tan hat das Intel-Board im Sommer 2024 angeblich nach Streitigkeiten mit Pat Gelsinger über die erforderliche Neuausrichtung des Unternehmens verlassen. Jetzt ist Gelsinger weg - und Tan hat sich offenbar durchgesetzt. Wichtig waren für das Board of Directors bei seiner Entscheidung offenbar Tans Erfahrungen in der Chip-Branche vor seiner Zeit bei Intel, vor allem die zwölf Jahre von 2009 bis 2021 als CEO von Cadence Design Systems: "Er leitete die Neuausrichtung des Unternehmens und trieb einen kulturellen Wandel voran, der auf kundenorientierte Innovation ausgerichtet war", lobt Frank D. Yeary, Chairman des Intel Board of Directors, die früheren Leistungen von Tan. Die Erwartungen an ihn bei Intel sind also hoch.

Intel stellt Lip-Bu Tan als neuen CEO vor

Snom Technology hat Mark Wiegleb zum Vice President Products und Mario Schenker zum Head of Logistics & Sales Operations ernannt. Wiegleb kam 2011 zu Snom Technology, Schenker bereits 2005. Wiegleb kümmerte sich in den vergangenen Jahren darum, das Netzwerk von Interoperabilitätspartnern auszubauen. Schenker übernahm 2017 die Rolle des Sales Operations Managers und war seit Oktober 2019 als Teamlead Internal Sales & Sales Operations mit Schwerpunkt CRM tätig.

Snom erweitert Führungsteam

Abschied von einem Channel-Pionier

Gerhard Schick ist Anfang März im Alter von 84 Jahren verstorben. Er gründete 1983 zusammen mit Ralf Klenk und Prof. Klaus von Jan die Firma Bechtle. Schick wurde am 5. Mai 1940 in Spiegelberg-Großhöchberg im Rems-Murr-Kreis nördlich von Stuttgart geboren. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann sowie Stationen bei einem Möbelhaus, einem Leuchtmittelhersteller und einem Fahrzeugzulieferer fand Schick 1983 seine Berufung. Er gehörte dann lange der Geschäftsführung des Systemhauses an. Nach dem Börsengang übernahm er im Jahr 2000 den Vorstandsvorsitz des Unternehmens. Zwischen 2004 und 2012 sowie erneut interimistisch von Ende 2013 bis Juni 2014 war Schick Aufsichtsratsvorsitzender bei Bechtle.

"Mit Beharrlichkeit, Bodenständigkeit und Weitsicht schrieb Gerhard Schick eine der beeindruckendsten Erfolgsgeschichten der deutschen IT-Branche. Sein visionärer Geist, seine Integrität und seine Werte werden Bechtle auch in Zukunft prägen", teilte das Unternehmen nach seinem Tod mit.

Bechtle trauert um Gerhard Schick

