Andreas Th. Fischer ist freier Journalist im Süden von München. Er verfügt über langjährige Erfahrung als Redakteur bei verschiedenen IT-Fachmedien, darunter NetworkWorld Germany, com! professional und ChannelPartner. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in den Bereichen IT-Security, Betriebssysteme, Netzwerke, Virtualisierung, Cloud Computing und KI.

Die OXE-Purple-Plattform verschlüsselt nun auch per SIP geführte Telefonate. Das sei insbesondere in Anbetracht der NIS-2-Anforderungen wichtig, so der Anbieter.