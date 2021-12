Die ALE China Co., Ltd. ist spezialisiert auf Audio- und Videotechnologie im globalen Markt für Tischtelefone und fungiert unter der Marke Alcatel-Lucent als ALE SIP Devices. In der jetzt vereinbarten Partnerschaft mit der 1991 gegründete Allnet GmbH aus Germering sehen beide Unternehmen ein großes Wachstumspotenzial im Open-SIP- und Headset-Geschäft.

"Die Zusammenarbeit mit Allnet ist ein wichtiger Meilenstein bei der Erweiterung unseres Vertriebsnetzes", sagt Zhengang Li, General Manager der Business Unit ALE SIP Devices China. "Ich bin sehr glücklich über unsere neue Zusammenarbeit. Wiederverkäufer können sich auf zukunftssichere Produkte mit einem hervorragenden Klangerlebnis freuen. Sie können jetzt von den Open-SIP-Tischtelefonen der Serien Halo und Myriad sowie von unserem Aries-Headset-Portfolio profitieren."

"Die Produkte von ALE SIP Devices stehen für Zuverlässigkeit, Leistung und Audio-Innovation", erklärt Franjo Vukoja, Head of UCC bei Allnet: "Wir freuen uns, dass wir sie unseren Partnern und Kunden anbieten können."