Allzu lange blieb Alexander Meyer-Benz der IT-Branche nicht fern, gerade mal zwei Monate nach der Verkündigung seines Ausscheidens bei Synaxon (ChannelPartner berichtete) steht er wieder in Lohn und Brot

Meyer-Benz übernimmt die Vertriebsleitung bei Mahr EDV. Das 1999 in Berlin gegründete Systemhaus beschäftigt mittlerweile über 250 Mitarbeiter an 14 Standorten deutschlandweit. Der Jahresumsatz 2024 betrug 34 Millionen Euro. Zu den Kunden des IT-Dienstleisters zählen mehr als 800 kleinere und mittelständische Firmen aus unterschiedlichen Branchen.

Mahr EDV bietet Cloud-Dienste und Managed Services, enge Technologiepartnerschaften bestehen zu Unternehmen wie Aruba, Cisco, Lancom Microsoft, Fortinet, Fujitsu, Starface, Synology, Veeam, Vmware und Watchguard. Im Oktober 2023 hat sich der Private-Equity-Investor Tenzing am Unternehmen beteiligt (ChannelPartner berichtete).

Als neuer Vertriebsleiter möchte Meyer-Benz nun Mahr EDV zu weiterem Wachstum verhelfen. Der Fokus liegt dabei auf der Neukundenakquise, auf der Anpassung des Produktportfolios sowie auf dem Ausbau langfristiger Partnerschaften zu den Technologieanbietern. Der bisherige Vertriebsleiter Pascal Kube übernimmt andere Managementaufgaben bei Mahr EDV, bleibt aber als Geschäftsführer an Bord und will "den langfristigen Erfolgskurs des Unternehmens weiter mitverantworten".

Mit seiner langjährigen Erfahrung in Führungspositionen bei renommierten IT-Dienstleistern wie Bechtle und CHG-Meridian und sowie bei der IT-Fachhandelskooperation Synaxon bringt Meyer-Benz wertvolles Know-how zu Mahr EDV mit und kann dort sicherlich neue Impulse setzen.

Und er kennt das Unternehmen sehr gut: "In den vergangenen Jahren hat Mahr EDV eine beeindruckende Wachstumsdynamik gezeigt und sich als IT-Dienstleister im deutschen Markt etabliert. Ich freue mich darauf, diesen erfolgreichen Kurs gemeinsam mit dem Team fortzusetzen. Mein Ziel ist es, nicht nur bestehende Stärken auszubauen, sondern auch gezielt neue Potenziale zu erschließen", so Meyer-Benz in seiner Antrittsrede.

Auch Pascal Kube sieht die strategische Bedeutung der neuen Besetzung: "Mit Alexander Meyer-Benz gewinnen wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit, die den Fokus auf Innovation und Wachstum legen wird. Ich bin überzeugt, dass seine Expertise und seine frischen Perspektiven uns helfen werden, unsere Marktposition auszubauen."



