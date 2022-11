Alexander Münkel hat ITscope am 15. November verlassen. Er gründet das Unternehmen 2003 zusammen mit Stefan Reger (derzeit CTO) und Benjamin Mund (derzeit Geschäftsführer). "Nach über 19 unglaublichen Jahren habe ich mich entschlossen das Buch ITscope zu schließen", teilt Münkel dazu in seinem LinkedIn-Profil mit.

Demnach wird er sich auch nicht direkt einer anderen Aufgabe widmen, sondern erst einmal eine Auszeit nehmen. Er bleibt allerdings Gesellschafter der ITscope GmbH. Einen direkten Nachfolger wird ITscope zunächst nicht berufen.

Neuer ITscope-Besitzer Exact Software

Münkel verlässt das Unternehmen nur zwei Monate, nachdem Weclapp und damit auch ITscope vom niederländischen Software-Anbieter Exact übernommen wurden. Exact ist auf Business- und Buchhaltungs-Software spezialisiert und hat seine Stärke in der Betreuung kleine rund mittelständischer Unternehmen.

Seit es 2019 vom Investor KKR übernommen wurde und sich 2021 mit Silver Lake ein weiterer Investor eteiligt hat, strebt das Unternehmen einen aggressiven Wachstumskurs an. In der Vergangenheit war der Kurs von Exact Software n Deutschland uneinheitlich. 2014 verkaufte das Unternehmen seine Sparte für Lohnabrechnungen an Sage Software. In der Folge wollte er sich auf den Vertrieb seines Cloud-ERP-Angebots konzentrieren. Als das nicht so gut klappte, besann er sich 2017 auf den indirekten Vertrieb. Dazu hatter er zuvor mit Marion Winkler eine in dem Bereich erfahrene Managerin von Haufe-Lexware geholt.

ITscope und Weclapp

Im Sommer 2021 war ITscope mit Unterstützung der 3U Holding AG von Weclapp übernommen worden. Weclapp ist eine Tochtergesellschaft der 3U Holding. Im Zuge der Transaktion wurden die aus einer Kapitalerhöhung resultierenden neuen Aktien von den Gesellschaftern der ITscope GmbH übernommen. Die brachten im Gegenzug sämtliche Gesellschaftsanteile an ITscope in die Weclapp SE ein. Zum Abschuss der Übernahme betonte der Käufer, dass die Geschäftstätigkeit von ITscope unter der bestehenden Marke fortgeführt und der Standort Karlsruhe erhalten bleibt.

"Technologisch passt ITscope perfekt zu unserer cloudbasierten Plattform", sagte Ertan Özdil, CEO von Weclapp damals. Er bezeichnete de Übernahme als wichtigen strategischen Schritt zur gemeinsamen Erweiterung der Marktabdeckung. "Viele ITscope-Kunden nutzen bereits Weclapp als ERP-Plattform, Weclapp-Kunden buchen Zugänge zur B2B-Plattform der ITscope. Wir haben bereits begonnen, die gemeinsame Basis auszubauen und zur Grundlage für beschleunigtes Wachstum zu machen." Zuvor hatten ITscope und Weclapp bereits mehrere Jahre zusammen gearbeitet.

ITscope betreibt vor allem eine cloudbasierte B2B-E-Commerce-Plattform, die IT-Dienstleistern hilft, automatisierte Verkaufs- und Einkaufsprozesse für Kunden und Lieferanten einzurichten. Zu den direkten Kunden gehören derzeit rund 3.500 Unternehmen. Außerdem sind als Daten- und Produktlieferanten europaweit über 400 Distributoren und Hersteller angebunden.

Außerdem bietet ITscope einen Kundenproduktkatalog mit Artikelstammdaten für mehrere Millionen IT-Produkte. Die Informationen kommen von Herstellern und Content-Anbietern wie CNET und Icecat und umfassen Bilder, detaillierte technische Daten und Marketingtexte. Das erleichtert das Product Information Management (PIM) erheblich.