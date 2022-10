Alexander Neff hat als VP EMEA Central bei Ivanti angefangen. Er bringt zu dem Unternehmen über 30 Jahre Führungserfahrung bei Unternehmen wie Symantec, Logitech und Quest Software mit. Zuletzt war er über vier Jahre als VP Sales bei Micro Focus für die DACH-Region verantwortlich. Dass Open Text Ende August angekündigt hat, Micro Focus zu übernehmen, dürfte für Neffs Wechsel keine Rolle mehr gespielt haben: Der müsste zu dem Zeitpunkt schon festgestanden haben.

"Mit Alexander Neff haben wir einen Sales-Experten als VP gewonnen, der unseren Vertrieb in EMEA strategisch weiter ausbauen und stärken wird", sagt Helen Masters, Executive Vice President and GM International Sales von Ivanti. "Wir freuen uns sehr darüber, dass diese erfahrene Führungspersönlichkeit unser Team in Zentraleuropa leitet und weiterentwickelt, um unsere Marktposition für Cyber-Sicherheit vor dem Hintergrund des Everywhere Workplace weiter zu stärken."

"Bei Ivanti habe ich die Möglichkeit, marktführende Lösungen für IT-Sicherheit in Zentraleuropa zu positionieren und den Kunden völlig neue Ansätze für die proaktive Abwehr von Cyberkriminalität zu liefern", sagt Neff über die Aufgabe bei seinem neuen Arbeitgeber. "Vor dem Hintergrund der wachsenden Sicherheitsbedrohungen ist das effiziente Schwachstellenmanagement eine zentrale Herausforderung für alle Unternehmen. In meiner neuen Funktion kann ich den Kunden hierfür Lösungen bieten und ihnen zukunftsweisende Sicherheitsstrategien aufzeigen."

Neff war in der Vergangenheit lange und sogar zweimal bei Symantec. Das erste Mal von 2000 bis 2006 als Manager im Bereich Enterprise Channel Sales. Nach einem Abstecher zu Logitech kehrte er dann 2008 als Senior Director Channel Sales EMEA Central zum IT-Security-Anbieter zurück. Ende 2010 verließ er das Unternehmen nach drei Jahren als Channel-Chef das zweite Mal.

Er nahm anschließend Anfang 2011 als Geschäftsführer bei Quest Software und Leiter der Region DACH (Deutschland, Österreich und Schweiz) eine neue Stelle an. Von dort wechselte er 2018 als Nachfolger von Angelika Gifford zu Micro Focus. Zu den früheren Stationen von Neff gehören auch 8 Jahre Distributionserfahrung bei Computer 2000 - von 1991 bis 1999.

