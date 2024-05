Nach 24 Jahren gehen Alexandra Böckelmann und Acer getrennte Wege. Zur Jahrtausendwende wechselte sie vom damaligen Braunschweiger Distributor Frank & Walter zu Acer. Seit 2021 wechselte sie dann bei den Ahrensburgern in den Marketing-Bereich.

Nun sei es an der Zeit, "zu neuen Ufern aufzubrechen", sagt die scheidende Managerin, die bei Acer zuletzt die Marketing- und PR-Aktivitäten in der DACH-Region geleitet hat. "Ich blicke auf eine spannende Reise mit vielen großartigen Messen, Events, Interviews, Kampagnen und immer wieder neuen Projekten, neuen Marken und neuen Produktkategorien zurück", lässt sie ihre Zeit bei Acer Revue passieren.

Robert Perenz, Country Manager DACH bei Acer, spricht Alexandra Böckelmann seinen "ausdrücklichen Dank" aus: "In über zwei Jahrzehnten hat sie die Kommunikation und Außendarstellung unseres Unternehmens maßgeblich geprägt und einen wichtigen Beitrag für den Erfolg unserer Marke geleistet", bekräftigt der Acer-Deutschlandchef. Er wünsche Ihr alles Gute für ihren weiteren Weg.

Sung-Hun Choi wird neuer Head of Marketing & PR DACH

Ein Nachfolger für Böckelmann ist bereits gefunden: Neuer Head of Marketing & PR DACH wird Sung-Hun Choi. Der gebürtige Niedersachse mit koreanischen Wurzeln startete seine Karriere in der Tech-Branche bereits 2004 und bekleidete zuletzt die Position des Director Gaming & New Business Europe, Middle East & Africa beim taiwanesischen ITK-Anbieter.

Choi startete seine berufliche Karriere 2004 im Brand Marketing von LG Electronics, bevor er 2012 für zwei Jahre zu Asus ins Produktmarketing wechselte. Vor elf Jahren startete er dann als Director Product Marketing Europe bei Acer.

Zwischen 2017 und 2020 sammelte er Erfahrungen im Bereich Food & Beverage, unter anderem als Director Marketing bei der Bäckerei-Kette Kamps, bevor er 2022 zu Acer zurückkehrte und dort als Director Gaming & New Business die Expansion des Geschäfts im wachsenden Gaming- und E-Sport-Sektor verantwortete.

In seiner neuen Rolle wird Choi die strategische Ausrichtung der Unternehmenskommunikation und des Marketings lenken und berichtet direkt an Robert Perenz. "Wir freuen uns, diese Schlüsselposition mit einem erfahrenen Profi und absoluten Kenner unserer Branche besetzen zu können", äußert sich Perenz.

Choi freut sich nun sehr "auf die neue Herausforderung". Acer besitze ein starkes Produktportfolio und erschließt immer wieder neue Marktsegmente. "Dies wollen wir mit progressiven Marketingstrategien und innovativen Konzepten aktiv unterstützen", erklärt er. Man baue beim Vorhaben auf eine starke Marke, die in der Vergangenheit sehr gut gepflegt wurde.

Mehr zum Thema:

Lenovo und Acer top, Dell schwach: PC-Markt erholt sich

Herausforderndes Marktumfeld: Acer will bei Bildung weiter Gas geben

Neue Generation ab sofort verfügbar: Acer erneuert das Chromebook 314