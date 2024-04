Alfonso Ramirez verantwortet als Managing Director Europa das Geschäft von Kaspersky in Europa "in allen strategischen Bereichen" - sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Auf der Basis des etablieren Vertriebs- und Partnernetzes will Ramirez jedoch vor allem im Enterprise-Geschäft und im Geschäft mit kleinen und mittelgroßen Unternehmen zulegen. Daneben sollen aber industrielle Cybersicherheit und Sicherheitslösungen für Privatanwender nicht vernachlässigt werden.

Ramirez kam 2008 als Director Consumer Business für Iberia zu Kaspersky. Nachdem er das Verbraucher-Produktportfolio in diesem wichtigen europäischen Markt erfolgreich positioniert hatte wurde er zum General Manager befördert und war daraufhin zehn Jahre für Kaspersky in Spanien und Portugal verantwortlich.

"Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung des Iberia-Marktes und sein strategisches Talent werden entscheidend dazu beitragen, die Technologieführerschaft von Kaspersky in Europa weiter voranzutreiben", sagt Robert Cataldo, VP Global Sales bei Kaspersky.

Europäische Wiedervereinigung bei Kaspersky

Die Stelle des Managing Director Europa wurde bei Kaspersky wieder eingeführt. Zuletzt hatte sie ab 2018 Ilijana Vavan inne. Nach ihrem Weggang übernahm die Aufgaben mit dem neuen Titel "Director of European Operations" zunächst Chris Connell, der dann aber 2021 für Kaspersky nach Asien ging.



Ebertlang konnte von Kaspersky den Award "Distribution Deutschland 2023" entgegennehmen - und bestätigte am selben Tag das Ergebns noch, als es von über 2.000 Resellern mit dem vonn ChannelPartner auf Basis einer Umfrage von Context in München verliehenen "Channel Excellence Award" als bester VAD ingesamt ausgezeichnet wurde.

Arrow zeichnete sich gleich zweimal als Kaspersky-Distributor aus - einmal in Österreich (hier im Bild) ...

... und einmal in der Schweiz.

Der Award "MSP Distribution Central Europe 2023" wurde gleich zweimal vergeben, einmal an Also Deutschland (hier im Bild) und einmal an Boll Engineering.

Zu MSP-Distributions-Awards gehören auch Partner-Awards. Nach Österreich durft den Businesssecurity Schwaiger - Gutschi mit nach Hause nehmen.

In der Schweiz zeichnete sich 2023 EvoLink als MSP Partner von Kaspersky besonders aus.

In Deutschland zeichnete Kaspersky zwei Partner mit dem Award "Partner Deutschland 2023" aus. Ihn erhielten Basilisus J. Niedermeyer von Sebastian Kohl und (links) und Waldemar Bergstreiser (rechts) für CyProtect ...

sowie das Team von Weiser & Lorenz Computertechnik aus Zwickau.

"Partner Österreich 2023" ist das auf Klein- und Mittelbetriebe spezialisierte Wiener Unternehmen "Ing. Wolf Hengstberger IT-Management" - mit dem Namensgeber (Mitte) als Trophäensammler.

Den Award "Partner Schweiz 2023" darf die iTrust AG mit nach Cham im Kanton Zug nehmen - nicht zu verwechseln mit dem deutschen Cham im Bayerischen Wald.

Seitdem war Europa bei Kaspersky in Nord- und Südeuropa aufgeteilt und wurde von Morten Lehn (Nordeuropa) sowie Tanguy de Coatpont (Südeuropa) geführt. Nachdem de Coatpont das Unternehmen im September verlassen hat und Morten Lehn im Sommer 2023 verstorben ist, wurde das Europageschäft jetzt wieder in eine Hand gelegt.

"In der sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungslandschaft sind sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen zunehmend Cyberangriffen ausgesetzt und verfügen häufig nicht über die nötigen Schutzmaßnahmen", sagt Ramirez. "Wir sind überzeugt davon, dass unser vielfach ausgezeichneter Ansatz einen Eckpfeiler für die Zukunft der Cybersicherheit darstellt. Ich bin zuversichtlich, dass wir unser Geschäft in Europa ausbauen können."

