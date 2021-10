Mit Blick auf Hassbotschaften und Verschwörungserzählungen im Internet geraten Anbieter großer Plattformen wegen der Anwendung von Algorithmen erneut in die Kritik. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder sagte am Montag zum Auftakt des Branchentreffens Medientage München: Es reiche nicht, als Plattform einen Kommentar zu löschen. "Die Algorithmen müssen verändert werden." Jemand, der einmal Unsinn anschaue, sei danach einem schieren Bombardement mit Unsinn ausgesetzt. "Der wird ja nur mit solchen Dingen mehr versorgt." Man rutsche in eine "Art sektenähnliche geistige Gefangenschaft. Dies muss geändert und neu strukturiert werden."

Söder sagte, er sehe Plattformanbieter in der Verantwortung. Früher hätten Leute, die erkennbar Unsinn erzählt hätten, einen Leserbrief an eine Redaktion geschrieben. Heute setzen sie laut Söder im Netz ihre Shitstorms unter die Artikel oder sie treffen sich auf einer Plattform. "Und auf dieser Plattform stellen sie plötzlich fest, da sind ja Tausende, die so denken aus allen möglichen Ecken." Und dann mutmaßten sie, man sei ja die schweigende Mehrheit und müsse jetzt aktiv werden. Aus dieser Entwicklung entstünden "aus verwirrten Gedanken aggressive hetzerische Worte", ergänzte Söder.

Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter betonte in einer Talkrunde mit weiteren Medienvertretern über den Bereich Soziale Medien, diese seien ein Verstärker und ein "Trampolin für zum Teil gesellschaftlich nicht akzeptierte Nachrichten. Das ist deswegen, weil man damit Reichweite schafft."

Die Intendantin des Bayerischen Rundfunks (BR), Katja Wildermuth, forderte: "Wir müssen die Algorithmen offenlegen." Kein Mensch sei für Zensur. Man müsse zugleich ehrlich sein, was an Angeboten von Apps und am Führen von Usern und Zuschauerinnen und Zuschauern ökonomisch getrieben sei. Wildermuth betonte auch den Aspekt der notwendigen Medienkompetenz in der Gesellschaft und stellte die Fragen in den Raum: Wieviele User wissen, was eine Quellenangabe ist? Oder wer kann überprüfen, ob Fotos echt sind? Da hätten öffentlich-rechtliche Sender wie privatwirtschaftlich agierende Akteure im Markt eine Verantwortung.

Kritik an großen Plattformen zu den Algorithmen gibt es schon länger. Unlängst war bei dem 6. Evangelischen Medienkongress in Mainz Unmut aufgekommen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hatte gesagt: "Die ausschließlich dem Zweck der Maximierung von Werbeeinnahmen dienende Programmierung der Algorithmen hat schon jetzt das politische und gesellschaftliche Leben demokratischer Gesellschaften massiv verändert."

Bedford-Strohm kritisierte, es seien auch rechtspopulistische Bewegungen nach oben gespült worden, die demokratische Werte wie die Menschenwürde unterhöhlten. Trotzdem hätten sich bisher die Demokratien dieser Welt die Dynamiken der Sozialen Internet-Netzwerke bisher weitgehend "gefallen lassen", ergänzte Bedford-Strohm, der auch Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern ist. (dpa/rs)