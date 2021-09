Algosec hat als Teil seiner Wachstumspläne für die DACH-Region drei neue Mitarbeiter an Bord geholt. Alle drei besetzen wichtige Positionen, um die strategischen Partnerschaften des Anbieters von Netzwerksicherheitsmanagement auszubauen.

"Wir sind froh, unser Team im DACH-Markt mit drei so hervorragenden Spezialisten wie Reinhard Eichborn, Thorben Lorenzen und Rinaldo Prezioso verstärken zu können", erklärt dazu Elmar Albinger, Regional Sales Director bei Algosec. "Sie stellen für uns die gesunde Mischung aus reichhaltiger Erfahrung und neuen Denkweisen dar. Dieser Zuwachs zeigt, wie die Strategie von Algosec im deutschsprachigen Markt aussieht: Partnerschaften schließen und Wachstum vorantreiben."

Reinhard Eichborn ist als Director of Strategic Alliances bei Algosec verantwortlich für die Geschäftsentwicklung im Bereich der strategischen Partner. Der diplomierte Ingenieur verfügt über eine mehr als 25-jährige Erfahrung im Netzwerk- und Security-Bereich und war davon knapp 22 Jahre bei Cisco Systems in unterschiedlichen Positionen für strategische Allianzen und Partnerschaften verantwortlich.

"Strategische Allianzen und Partnerschaften sind der Grundstock des bisherigen Erfolges im DACH-Raum und ich freue mich darauf, mit den bisherigen Partnern zu kooperieren und neue Kooperationen auf dem Weg bringen zu können", sagt Eichborn über seine neue Aufgabe bei Algosec.

Thorben Lorenzen hat nach einer Ausbildung in einem großen norddeutschen Systemhaus zunächst Erfahrungen im Vertrieb von IT-Lösungen gesammelt, bevor er 2016 zum Firewall-Hersteller Securepoint wechselte. Dort leitete er zuletzt die Projektabteilung. Bei Algosec betreut Lorenzen die DACH-Region mit Fokus auf Norddeutschland.

"Ich bin überzeugt von der Algosec-Produktpalette und freue mich darauf, diesen Hidden Champion weiter in Richtung des Rampenlichts zu bewegen, denn die Automatisierung der Netzwerksicherheit und Mikro-Segmentierung sind in der neuen Arbeitswelt wichtiger geworden als jemals zuvor", sagt Lorenzen über seinen neuen Arbeitgeber.

Die Vertriebsentwicklung in der DACH-Region verantwortet bei Algosec nun Rinaldo Prezioso. Nach seinem Fachabschluss zum IT Security Manager an der IHK Akademie konnte er bei Tech Data (jetzt TD Synnex) als Security Manager und bei Ingram Micro als Senior Professional Business Development Manager Cybersecurity für die Hersteller Kaspersky und Acronis Solutions wertvolle Erfahrung sammeln.

Auch Prezioso hat dabei den Partnerfokus verinnerlicht und sagt "Algosec vertraut auf ein starkes Netzwerk von Partnern - nun gilt es, dieses Fundament zu nutzen und darauf zu bauen, um die Weichen für die Zukunft und für den Wachstum zu stellen."

