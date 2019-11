An der feierlichen Eröffnung des KI-Zentrums in den Rheinhöfen, Reisholzer Werftstraße 29, in 40589 Düsseldorf haben 40 geladene Gäste teilgenommen. Eröffnet wurde die Werft01 durch den Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD). Mit an Bord waren am 15. November 2019 Dr. Thomas Fischer von der Geschäftsleitung der All for One Group und Prof. Klaus Pfeffer, Prorektor von der Heinrich-Heine-Universität (HHU).

Nach den Eröffnungsreden wurden die 40 geladenen Gäste durch die Räumlichkeiten der Werft01 geführt. Außerdem erhielten sie von den Gastgebern einen ersten Einblick in die Kooperation zwischen Universität und All for One.

Ab sofort können nun Forscher, Studenten und Unternehmen aus dem Mittelstand das Workspace der Werft01 nutzen, um dort die Möglichkeiten der modernen Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) zu erkunden und Innovationskultur zum wirtschaftlichen sowie regionalen Wettbewerbsvorteil auszubauen.

Prof. Pfeffer ist sich sicher, dass die Künstliche Intelligenz viele Bereiche der Forschung und Lehre erheblich beeinflussen und verändern wird: "Von entscheidender Bedeutung für diesen Transformationsprozess ist unter anderem, ein räumliches Angebot für einen Ort zu machen, an dem man auch in ungewöhnlichen Konstellationen zusammenkommen kann. Mit der Werft01 stehen den Mitgliedern der Universität nun solche Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sich die Prozesse hin zu einer KI-unterstützten Forschung und Lehre mit Kreativität, Freude und Begeisterung gestalten lassen."

Für Dr. Fischer von der All for One Group gehen der Digitalisierungsgedanke und die Unternehmenstransformation stets Hand in Hand: "Die Werft01 schafft hier ein Arbeitsumfeld, das zu Gedankenaustausch und Kreativwerden einlädt und von unseren Kunden ganz individuell genutzt werden kann – praxisorientiert, umsatzstark, schnell und nachhaltig.“

