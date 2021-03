Michael Zitz, der derzeit für das Kundengeschäft der All for One Group verantwortlich ist, soll Vertriebsvorstand werden. Mit ihm wird das bisher zweiköpfige Gremium, bestehend aus Vorstandssprecher Lars Landwehrkamp und Finanzvorstand Stefan Land, um eine dritte Person ergänzt. Die Vorstellung des künftigen Vertriebsvorstands erfolgt in der virtuellen, öffentlichen Hauptversammlung am 11. März 2021.

Michael Zitz war bei der Consulting- und IT-Gruppe aus Filderstadt bei Stuttgart bereits in den vergangenen beiden Jahren als Mitglied des Group Management Boards tätig. Der 40-jährige Österreicher ist Mitgründer der auf Customer Experience spezialisierten B4B Solutions GmbH, die seit 2016 zur All-for-One-Gruppe gehört.

Mehr zum Thema: All for One Group wird europäisch

"Mit der geplanten Vorstandserweiterung trägt der Aufsichtsrat den ambitionierten Wachstumszielen und den damit auch zunehmenden Anforderungen Rechnung", erklärt Josef Blazicek, Vorsitzender des Aufsichtsrats. "Wir sind überzeugt, mit Michael Zitz einen Vertriebsvorstand zu berufen, der die All for One Group mit auf die nächste Stufe heben wird", so Blazicek weiter.

Nächste Hauptversammlung der All for One Group SE

Die nächste Hauptversammlung der All for One Group SE findet am 11. März virtuell und öffentlich statt. Auf ihr wird sich Zitz den Aktionären und der Öffentlichkeit vorstellen und einen Einblick in seine Pläne geben. Die Erweiterung des Vorstands ist dann bis Ende März 2021 geplant.

Die All for One Group orchestriert derzeit rund 2.000 Experten und konzentriert sich auf Technologie von SAP, Microsoft und IBM. Im Mittelpunkt steht dabei Einrichtung und Betrieb eines ERP-Systems, rundherum bietet die Gruppe zahlreiche Möglichkeiten, das besser und umfangreicher zu nutzen, abzusichern oder um neue Technologien zu erweitern. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert Gruppe begleitet und unterstützt so über 2.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und erzielte im Geschäftsjahr 2019/20 einen Umsatz von 355 Millionen Euro.

Mehr zum Thema: Die Top 25 Systemhäuser in Deutschland 2020