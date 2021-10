Um genauer zu sein, übernahm All for One 51 Prozent der Anteile an SNP Poland von der SNP Schneider-Neureither & Partner SE aus Heidelberg, frühestens Ende 2023 könnten die restlichen 49 Prozent ebenfalls erworben werden.

Mit mehr als 400 Mitarbeitern und über 400 Kunden ist SNP Poland einer der bedeutenderen Anbieter von SAP-Dienstleistungen in Polen. Im ersten Halbjahr 2021 erwirtschaftete das polnische Unternehmen einen Umsatz von umgerechnet 13 Millionen Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von einer Million Euro. Etwa die Hälfte der Erlöse entfallen dabei auf wiederkehrende Cloud- und Software-Maintenance-Services.

Ebenfalls zum 1. Oktober 2021 übernahm All for One alle Anteile an der Schweizer ASC-Gruppe, die mit 50 Consultants Unternehmen aus dem gehobenen Mittelstand sowie internationale Konzerne aller Branchen bedient und im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von umgerechnet elf Millionen Euro erwirtschaftet hat. Mit Hilfe dieses Beratungsunternehmens möchte die Nummer 18 der größten deutschen Systemhäuser ihr Geschäft in der Schweiz ausbauen. All for One ist dort schon über die Process Partner AG vertreten. Beide Schweizer Gesellschaften sollen mittelfristig fusionieren. Dann würde All for One in der Schweiz mit 100 Beratern rund 22 Millionen Euro pro Jahr umsetzen.

Über den jeweiligen Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Finanzierung beider Akquisitionen erfolgte aus liquiden Mitteln der All for One Group SE.

Mehr zum Thema:

SE statt AG

Vorstand erweitert

Pläne für 2023

Microsoft-Geschäft

SAP Azure Spezialist