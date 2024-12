Die vorläufigen Unternehmenskennzahlen für das Ende September 2024 beendete Geschäftsjahr 2023/2024 hat All for One bereits in November 2024 veröffentlicht, nun - Mitte Dezember 2024 - wurden diese Zahlen auch offiziell bestätigt.

So stieg der Umsatz des Systemhauses gegenüber dem Vorjahr um fünf Prozent auf 511,4 Millionen Euro an. Dieses Wachstum resultiert laut All for One vor allem aus der hohen Nachfrage der Neu- und Stammkunden nach SAP-Migrationen und hier insbesondere auf die Cloud-basierte SAP S/4HANA-Plattform. Diese Umstiege hatte auch zur Folge, dass die wiederkehrenden Erlöse im Berichtszeitraum um über sechs Prozent auf 283,2 Millionen Euro zulegten.

So ist auch der All for One-CEO Michael Zitz mit der Performance im vergangenen Geschäftsjahr zufrieden: "Wir befinden uns auf einen gesunden Wachstumskurs in einem Markt mit steigender Nachfrage. Und wir haben die Grundlagen gelegt, damit wir als internationaler IT-, Consulting- und Service-Provider rund um SAP von der hohen Nachfrage des Mittelstands nach Digitalisierungslösungen profitieren können", so Zitz weiter.

In dem am 1. Oktober 2024 begonnenen Geschäftsjahr 2024/2025 rechnet All for One mit weiterem Wachstum. Zwar schwächelt gerade die Konjunktur, doch Unternehmen müssen ihre digitale Transformation fortsetzen, so die Auffassung des IT-Dienstleisters. Ferner müssen SAP-Kunden irgendwann auf die Cloud-basierte Plattform SAP S/4HANA migrieren. Wann sie dies genau tun werden, ist schwer abzuschätzen, und so rechnet All For One auch 2025 weiterhin mit Schwankungen und Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen und Projektstarts.

Auf Basis der aktuellen Auftragslage geht der All for One-Vostand im laufenden Geschäftsjahr 2024/2025 von einem Umsatzvolumen zwischen 525 und 540 Millionen Euro aus. Die im Oktober und November 2024 bereits eingegangenen Aufträge bestätigen diese Einschätzung. Das Wachstum 2025 soll sowohl aus eigener Kraft als auch mittels Akquisitionen gestemmt werden.



