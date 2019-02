Die Cloud-Aktivitäten der All for One Steeb AG beeinflussen immer stärker die Erfolgszahlen des Systemhauses. So sind die Einmalumsätze aus dem Verkauf von Softwarelizenzen erwartungsgemäß um 23 Prozent auf 16,5 Mio. Euro zurückgegangen, im Gegenzug konnten Cloud Services und Support-Umsätze um 25 Prozent auf 16,8 Mio. Euro gesteigert werden.

Die wiederkehrenden Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 42,0 Mio. Euro. Darin enthalten sind die Software Support Umsätze mit einem Plus von 8 Prozent auf 25,3 Mio. Euro. Das entspricht einem Anteil der wiederkehrenden Erlöse am Gesamtumsatz von nun 45 Prozent gegenüber 40 Prozent im Vorjahr.

Transformation nimmt weiter Fahrt auf

Der Bereich Consulting & Services steigerte ebenfalls die Umsätze um 6 Prozent auf 35,6 Mio. Euro. Insgesamt stiegen so die Erlöse im Quartal rein organisch um insgesamt 3 Prozent auf 94,2 Mio. Euro. Die Strategieoffensive 2022 mit Einmalkosten von 600.000 Euro sowie die zum 1. Oktober 2018 erstmals erfolgte Anwendung von IFRS 15 mit 400.000 Euro belasten das Ergebnis.

Das zur Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr bereinigte EBITDA blieb konstant bei 9,2 Mio. Euro, das ebenfalls um eine Million Euro bereinigte EBIT sank von 6,7 auf 6,4 Mio. Euro was einer EBIT-Marge von 6,8 Prozent gegenüber 7,3 Prozent im Vergleichszeitraum entspricht.

Die Eigenkapitalquote zum 31. Dezember 2018 lag bei 43 Prozent einen Punkt höher als im Quartal zuvor. Der Mitarbeiterstamm wuchs 2018 um 13 Prozent auf 1.734 Mitarbeiter. Weiterhin meldet der Konzern die Akquisition des SAP HR Cloud-Spezialisten TalentChamp Consulting GmbH aus Wien, deren Erstkonsolidierung ab Januar 2019 erfolgt.

Namensänderung geplant

"Über SAP S/4HANA hinaus wollen wir in den stark nachgefragten Wachstumsfeldern wie New Work oder Cybersecurity & Compliance, aber auch mit eigener IP unsere Kunden weiter durchdringen und unseren Marktzugang verstärkt in Richtung gehobener Mittelstand erweitern", erklärt Stefan Land, CFO der All for One Steeb AG. "Bis 2022/23 sollen unser Umsatz auf 550 Mio. bis 600 Mio. Euro und die EBIT-Marge auf über 7 Prozent steigen."

"Transformation ist dabei nicht nur etwas für unsere Kunden; auch unsere eigene schreitet zügig voran", so der Finanzchef weiter. "Ein bedeutender Move ist beispielsweise der integrierte Marktauftritt der Gruppe unter einer neuen Markenarchitektur und einem vollumfassenden Leistungsangebot zur Transformation und Weiterentwicklung unserer Kunden. Daher soll unsere Hauptversammlung am 13. März 2019 über die Umfirmierung der All for One Steeb AG in All for One Group AG entscheiden."

"An unserer Prognose für das Übergangsjahr 2018/19, ein Umsatz zwischen 345 Mio. und 355 Mio. Euro sowie ein EBIT zwischen 21,0 Mio. und 22,0 Mio. Euro vor Einmalkosten der Strategieoffensive in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags halten wir unverändert fest", bestätigt Stefan Land abschließend.

Ihre vollständige Mitteilung für das erste Quartal im Geschäftsjahr 2018/19 veröffentlicht die All for One Steeb AG planmäßig am 7. Februar 2019.