Großformatdrucker müssen eine gewisse Größe haben, damit das gewünschte Papierformat auch verarbeitet werden kann. Canon hat beim A1+-Newcomer ImagePrograph TC-20M aber Wert darauf gelegt, die Abmessungen des Geräts möglichst kompakt zu gestalten.

Mit den Maßen von 968 Millimetern Breite, 525 Millimetern Tiefe und 245 Millimetern Höhe kann der Drucker auf einem Regal oder einem Schreibtisch platziert werden. Dabei wurde das Modell so konzipiert, dass alle Handgriffe von der Vorderseite des Geräts aus durchgeführt werden können. Das gilt auch für die Papiereinstellung, egal ob Rolle oder Blatt, und für das Einlegen und Nachfüllen von Tinte. Die Ausdrucke werden nach vorne ausgegeben, so dass die Aufstellung direkt an der Wand möglich ist.

Der Drucker unterstützt Papierrollen bis zu einer Breite von A1+ und ist mit einem automatischen Standard-Blatteinzug ausgestattet, der mit A3- und A4-Papier kompatibel ist. Papierrollen und -bögen können gleichzeitig eingelegt werden, so dass verschiedene Formate auf einem Gerät kopiert und gedruckt werden können, indem die gewünschte Papierquelle auf dem Bedienfeld ausgewählt wird. Auch kann ein einzelnes Dokument endlos auf eine Papierrolle mit einem Format von bis zu A1+ kopiert bzw. wiederholt gedruckt werden.

Zudem bringt der ImagePrograph TC-20M einen eingebauten Scanner mit, der allerdings nur für Vorlagen bis zum A4-Format ausgelegt ist. Diese können auch ohne angeschlossenen Computer direkt über das Bedienfeld des Druckers bis zu A1+ vergrößert werden. Zudem druckt der TC-20 auch von einem USB-Flash-Laufwerk.

Nachfüllbare Tintentanks

Als Zielgruppe nennt Canon unter anderem Bauwesen und Architekten sowie Ingenieure. Durch die kompakte Bauweise kann der Drucker dabei auch für die Erstellung von technischen Konstruktions-, Entwurfs- und Vermessungszeichnungen zu Hause oder in kleinen Büros eingesetzt werden. Weitere Einsatzszenarien sieht der Hersteller beispielsweise bei Werbeplakaten für Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants, Lehrmaterial für Schulen und sogar individuelles Geschenkpapier bis zur Größe A1+.

Die vier Tintentanks mit einem Fassungsvermögen von 70 Millilitern lassen sich mit der entsprechenden Pigmenttinte nachfüllen. Die unterschiedliche Form und Farbe der Einlässe an den einzelnen Tanks verhindern das Nachfüllen der falschen Farbe.

Optional ist noch ein Auffangkorb BU-06 zum Auffangen der gedruckten Blätter und Rolle erhältlich. Zudem stellt Canon mit "PosterArtist" eine Webanwendung bereit, mit der Poster und Flyer auf einfache Weise entworfen werden können. Dafür steht laut Canon jetzt eine noch breitere Palette an Bildern und Vorlagen für geschäftliche oder auch private Anforderungen zur. Zusätzlich zu den Vorlagen unterstützt PosterArtist in der Web-Vollversion nun auch den personalisierten und variablen Datendruck.

Über Preise und Liefertermin macht Canon keine Angaben. Das bereits zum Jahresanfang eingeführte Schwestermodell TC-20 (ChannelPartner berichtete) ist laut ITscope in der Distribution ab einem HEK von rund 700 Euro erhältlich.

